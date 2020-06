La Spezia - Scatta alle 8 di oggi per tirare avanti, a meno di modifiche dell'avviso, fino a mezzanotte, lo stato di allerta gialla per temporali. Interesserà tutta al Liguria. Attesa quindi più di qualche goccia, anche se stamani sullo Spezzino non mancano sprazzi di sole, che però nel corso della mattinata dovrebbe lasciar spazio a un cielo interamente grigio dal quale si staccheranno gocce generose. Temperature fra i 15 e i 20 gradi. Alle porte un lunedì bagnato.