Messe a disposizione, precari abilitati, vaccini: si ricomincia da qui

Il prossimo 17 settembre la prima campanella dell'anno: migliaia di studenti spezzini sono pronti a ricominciare. Fra dubbi, novità e casi ancora irrisolti.

La Spezia - Saranno gli studenti di Bolzano e dell’Alto Adige i primi ad essere chiamati sui banchi di scuola. Domani 5 settembre settembre per loro sarà giorno di prima campanella, mentre dodici giorni più tardi toccherà ai loro colleghi liguri, così come ai toscani, agli emiliani e ai laziali mentre la Puglia tornerà a scuola soltanto il 20.



Vaccini. Uno degli elementi più discussi del nuovo anno scolastico 2018-19 non può che essere quello relativo alle vaccinazioni: ad oggi è in vigore la legge Lorenzin, che prevede l’obbligo di dieci vaccini per l’iscrizione, pena il non ingresso in classe per i bambini fino ai 6 anni (nidi e materne), e multe da 100 a 500 euro per i genitori dei ragazzi da 6 ai 16 anni (elementari, medie e superiori). A ciò si aggiunge l’indicazione contenuta nella circolare Grillo-Bussetti del 5 luglio, che consente (ma non obbliga) agli istituti scolastici di accontentarsi dell’autocertificazione delle avvenute vaccinazioni, in deroga alla legge vigente. Una condizione molto confusa secondo molti per la quale i presidi rischiano perfino le denunce, sia se il bambino viene ammesso a scuola solo con l’autocertificazione sia se non viene ammesso. Il futuro? Il dl parlamentare messo a punto in Commissione Sanità al Senato e annunciato dalla ministra della Salute Grillo prevede l’obbligo flessibile, ossia una modulazione dell’obbligatorietà dei singoli vaccini regione per regione, in base alle coperture e ai dati epidemiologici.



Messe a disposizione docenti. Altra questione quella riguardante le docenze e in particolare c'è attesa per chi ha inviato alle scuole le domande di messa a disposizione con le quali usualmente si comunica la propria disponibilità ad accettare eventuali supplenze, al di fuori delle graduatorie di istituto. La circolare Miur sulle supplenze dell'anno scolastico 2018/19 fornisce indicazioni puntuali riguarda alle istanze di messa a disposizione su sostegno, meno per quelle su posto comune: si ricorre a queste graduatorie quando non è possibile coprire la supplenza con docenti delle griglie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità e di quelle delle scuole viciniori. Per il sostegno, dove la provincia spezzina storicamente presenta forti necessità, si fa ricorso all'individuazione tramite MAD, una volta esauriti gli elenchi degli specializzati delle graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità e di quelli delle scuole viciniori. Rimane in vigore invece la regola secondo cui possono presentare domanda di messa a disposizione su sostegno soltanto i docenti che non risultino iscritti per tale tipologia di posto in nessuna graduatoria di istituto. La domanda può essere presentata per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza medesima. Nel caso pervengano più domande, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati. Le domande di messa a disposizione devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica dei requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.



Docenti precari abilitati. Che fine ha fatto il famoso concorso straordinario per i docenti precari delle scuole medie e superiori, riservato ai soli "abilitati"? La situazione al momento è questa: il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte Costituzionale la norma attuativa in materia della cosiddetta legge sulla Buona Scuola. In attesa della decisione, non è stato sospeso il concorso, che interessa migliaia di candidati, ma ha ammesso con riserva i candidati appartenenti alle categorie escluse. La decisione con cui la sesta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale riguarda nello specifico l'art. 17 comma 2 lett. b) e comma 3 del decreto legislativo 59/2017, attuativo della legge sulla "Buona Scuola", norma volta al riordino del sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie (medie e superiori). Questi commi dispongono - in via transitoria e in deroga al principio per il quale al concorso per l'insegnamento possono accedere tutti i laureati che hanno conseguito un certo numero di crediti qualificanti - un concorso straordinario riservato ai soli "abilitati" (cioè a chi è in possesso, oltre che della laurea, anche del titolo necessario nel sistema previgente). Il Consiglio di Stato nell'ordinanza depositata oggi osserva che nel periodo dal '90 al 2017, ovvero quando l'abilitazione era requisito per partecipare ai concorsi, averla conseguita o meno è dipeso da un complesso di circostanze casuali, non dipendenti dalla diligenza o dal merito dell'interessato, cosicché, il mantenere la riserva agli abilitati costituirebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai laureati. Il Consiglio di Stato, relativamente al solo insegnamento della scuola secondaria (estranea alla problematica dei "diplomati magistrali"), ha sollevato un'ulteriore questione di legittimità costituzionale delle stesse norme, nella parte in cui, anche ammessa la validità della riserva, non ricomprendono tra i titoli abilitativi anche i dottorati di ricerca.