Messaggi ironici sul down di Google Meet anche nelle chat spezzine

La Spezia - "Il vostro amico hacker ha pensato di anticipare le vacanze. Fate i buoni". Uno screenshot che non ha fatto solo il giro della rete ma anche nelle chat di tante classi spezzine dopo il down di tutti i servizi Google che si è verificato questa mattina alle 12.45.

Cosa sia successo realmente, sia alle piattaforme usate per la Dad che nell'attacco hacker massiccio negli Stati Uniti, è ancora da finire di svelare. Per quanto riguarda le immagini che sono comparse anche nelle chat, spezzine, di Whastapp si tratterebbe di una semplice modifica del messaggio di errore orginale. Qualcuno è riuscito a farlo, fotografarlo e girarlo facendogli fare il giro dello Stivale per poi arrivare anche qui.