Messa di Natale alle 20.30 della vigilia: tutti a casa entro le 22

La Spezia - Nella cattedrale di Cristo Re, alla Spezia, la tradizionale Messa delle notte di Natale, presieduta dal vescovo, sarà celebrata giovedì prossimo alle 20.30. Per coloro che non potessero raggiungere la chiesa, la televisione diocesana Tele Liguria Sud la trasmetterà in diretta. Saranno così salvaguardate le disposizioni delle autorità in ordine sia al distanziamento sociale e al divieto di assembramenti, sia al rientro nelle proprie case entro le 22. Monsignor Luigi Ernesto Palletti celebrerà poi la Messa pontificale del giorno di Natale, alle 10.30, sempre nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia. Per quanto riguarda il periodo natalizio, un anticipo delle celebrazioni è stato rappresentato, martedì scorso, dalla tradizionale Messa per le aggregazioni laicali (associazioni, gruppi, movimenti), che il vescovo ha presieduto quest’anno nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Mazzetta. Oggi invece, domenica 20 dicembre, alle 18, nella basilica concattedrale di Sarzana si tiene la “Messa di Natale”. E’ la Messa organizzata dalle cooperative sociali del consorzio “Cometa” di don Franco Martini insieme al consorzio “Campo del vescovo” di don Mario Perinetti e alla Caritas. La Messa sarà presieduta dal vicario generale monsignor Enrico Nuti. Al termine, ragazzi e giovani delle diverse comunità offriranno un piccolo regalo di Natale a tutte le persone presenti, ringraziandole per il notevole sostegno sempre offerto alle loro realtà. Per quanto riguarda le scuole, segnaliamo che mercoledì prossimo, ultimo giorno prima delle vacanze, ragazzi e ragazze del liceo scientifico “Pacinotti” si ritroveranno alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Pegazzano per l’iniziativa della “Messa di Natale”, che sarà celebrata da don Tommaso Fasoli, uno degli insegnanti di religione.