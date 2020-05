La Spezia - Proseguono per tutto il mese di maggio, mese mariano, le riflessioni quotidiane del vescovo. Monsignor Luigi Ernesto Palletti le presenta ogni sera nel corso del telegiornale della tv diocesana Tele Liguria Sud, in onda alle 19.30, 20.30, 23.00 e 00.30. Oggi inoltre, alle 10.30, viene mandata in onda ancora una volta in diretta la Messa del vescovo dalla cattedrale di Cristo Re alla Spezia, celebrata senza popolo.