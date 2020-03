Mercoledì scorso l'aria era da città preindustriale

La Spezia - Assaggio di un mondo senza combustibili fossili o quasi. In un clima da “fine della civiltà”, un indizio di come potrebbe essere la civiltà tra poche generazioni. L'emergenza sanitaria svuota le strade delle macchine private, il servizio pubblico si rarefà. Rimangono i furgoncini delle attività essenziali e poi le ambulanze ed i mezzi di soccorso che fanno avanti e indietro. Da e per la zona conosciuta per essere la più delicata della città per l'inquinamento atmosferico. In questi giorni non ci sarebbe neanche l'umore adatto per godersi un'aria che così pulita la Spezia forse non l'aveva sperimentata da decenni.

Le rilevazioni delle centraline sparse sul tessuto urbano fotografano la situazione a due settimane dall'introduzione delle misure di contenimento. Il 25 marzo scorso sulla Spezia c'erano livelli preindustriali di biossido di azoto prodotto dei motori a combustione e una sostanza che, decine di studi lo dimostrano, impatta direttamente sulla salute dei cittadini che sono costretti a conviverci. Dimezzati rispetto all'11 marzo in Piazza Chiodo, da 55 microgrammi per metro cubo a 20, abbattuti alla Maggiolina (da 55 a 9), alla Chiappa (da 40 a 7) e a San Venerio (da 20 a 7).



Perfino a Fossamastra, dove comunque la convivenza con stabilimenti industriali aperti è continuata, il calo è netto: da 47 microgrammi per metro cubo sono diventati 13. Drammatico poi il calo in Piazza Saint Bon, a due passi dalla stazione centrale, sfogo del centro storico in direzione nord ma anche della Galleria Spallanzani; da 91 microgrammi per metro cubo a 11. E infine a San Cipriano, che passa a sua volta da 91 a 17. Influisce certo anche il vento, che lo scorso mercoledì era sostenuto con raffiche di burrasca da settentrione. Ma le rilevazioni Arpal del 18 marzo confermano un calo graduale, quantomeno nelle zone più centrali, in atto dalla chiusura coatta decisa per arginare l'epidemia.

Il caso di San Cipriano è il più sintomatico dell'eccezionalità del momento. Nel 2020 il dato del biossido è rimasto finora facilmente sempre spesso sopra i 50 microgrammi. Anche in giornate in cui le attività erano quasi tutte chiuse e in cui tradizionalmente si esce poco: a Natale del 2019 la centralina piazzata davanti all'ospedale aveva segnato 54 e il primo dell'anno addirittura 84. Le giornate più pesanti rimangono quelle con scalo al porto crociere e vento di mare. Il 14 maggio scorso c'erano in porto contemporaneamente Seven Seas Explorer, MSC Seaview e AIDAnova (questa alimentata a LNG) e il dato era stato di 113 microgrammi per metro cubo.



Perché il biossido di azoto? Perché da un paio di anni se ne parla un po' in tutte le città di mare in relazione all'arrivo delle navi da crociera (leggi qui). Quelle con motori tradizionali ne producono a tonnellate e qui l'accosto su Molo Garibaldi va a peggiorare la situazione di una zona già storicamente non facile per l'inquinamento da mezzi di trasporto. Il Joint research center della Commissione Europea si è occupato da poco di questo prodotto della combustione attribuendogli 70mila decessi prematuri all'anno sul territorio dell'Unione. Rileva Legambiente che "per ogni aumento di 10 microgrammi per metro cubo (media nelle 24 ore) di esposizione al NO2, l'Organizzazione mondiale della sanità prevede un aumento dell'1.8% degli accessi in ospedale dovuti a problemi respiratori per tutte le fasce di età". E un incremento medio delle emissioni di circa 9 microgrammi per metro cubo a San Cipriano è quanto Arpal ha nel 2018 calcolato proprio in presenza di navi da crociera.