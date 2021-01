Mercoledì la consegna del 'Premio della bontà'

La Spezia - Mercoledì prossimo, solennità dell’Epifania, sarà consegnato alla Spezia il “premio della solidarietà” per l’anno 2020. Il riconoscimento, meglio conosciuto come “premio diocesano della bontà”, andrà alla persona o al gruppo associativo che più si siano distinti nell’impegno di volontariato e di abnegazione nei confronti di quanti sono in difficoltà. Il premio ha superato ormai i quarantacinque anni di vita, essendo stato istituito nel 1976 dal vescovo Siro Silvestri e poi sempre proseguito con il supporto operativo della Caritas. Quest’anno l’iniziativa si inserisce molto bene nel clima di riflessione e di impegno legato al messaggio del Papa sulla giornata della pace, “La cultura della cura come percorso di pace”. Al vincitore o ai vincitori viene consegnato un contributo in denaro messo a disposizione dal club spezzino “Host” dell’associazione “Lions”. La consegna avrà luogo nella cattedrale di Cristo Re, al termine della Messa pontificale dell’Epifania celebrata alle 10.30 dal vescovo Luigi Ernesto Palletti.