Mercato di Piazza Cavour aperto anche il giovedì pomeriggio

La Spezia - Il mercato di Piazza Cavour rimarrà aperto dalle 6 alle 19.30 anche nella giornata di giovedì. Lo ha deciso l'amministrazione comunale in seguito alla richiesta inoltrata dagli operatori del mercato di ampliare ulteriormente l'apertura pomeridiana, che già riguardava le giornate di martedì, mercoledì, venerdì e sabato, per dare ulteriore continuità alle attività di vendita e al servizio di consegna a domicilio, oltre che per diluire il più possibile l'afflusso dei clienti in piazza. La consegna a domicilio, peraltro, è un servizio che, iniziato a marzo scorso e tuttora in essere, ha riscontrato un notevole gradimento da parte dell'utenza, dato lo stato di emergenza sanitaria in corso.



Le operazioni di pulizia della piazza previste per il giovedì saranno effettuate nella giornata di sabato, mentre gli operatori che non esercitano le attività di vendita e/o consegna a domicilio dopo le 14 sono tenuti alla rimozione dei banchi.