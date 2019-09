La Spezia - Oggi in piazzale Kennedy si svolgerà dalle 7.30 alle 13.00 il tradizionale mercato del km zero con protagonisti i produttori-agricoltori della nostra provincia e i loro sapori veri. Un giovedì ricco di opportunità per gli spezzini amanti della qualità considerato che oltre trenta banchi con i loro colori e sapori animeranno per tutta la mattinata la struttura coperta del Centro Kennedy. Molte le scelte tra i prodotti del nostro territorio dalle pesche al miele ai funghi ai formaggi e naturalmente gli ortaggi di stagione con la convenienza di costi contenuti a fronte di una qualità indiscussa. In un periodo dove contraffazioni e tracciabilità alimentari fasulle la fanno da padroni in pieno centro l'occasione di gustare tutti i giovedì mattina prelibatezze, tipicità e qualità a costi contenuti.