Mercato Piazza Cavour, ecco il programma di aperture durante le festività

La Spezia - Nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 dicembre il mercato di Piazza Cavour sarà aperto fino alle 19.30 con pernottamento banchi. Lo ha deciso con un'apposita ordinanza il Comune della Spezia che, come ogni anno, stila il calendario delle aperture del mercato cittadino durante il periodo delle festività natalizie. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre il mercato sarà invece chiuso ad esclusione dei settori fiori e merci varie mentre domenica 27 e lunedì 28 è prevista l'apertura dei soli settori fiori e piante e merci varie non alimentari sono alle 19.30. Scontata la chiusura il 1° gennaio non per coloro i quali volessero vendere fiori e merci varie non alimentari.



I due produttori agricoli che occupano a turno lo stesso posteggio sono autorizzati entrambi a partecipare al mercato nei giorni 13, 20 e 27 dicembre 2020. Un operatore potrà occupare il posteggio di cui è titolare, l’altro uno spazio isponibile previsto dal servizio comunale. I posteggi e gli spazi alternativi saranno assegnati con priorità di scelta in base all’anzianità di iscrizione al R.I. della Camera di Commercio competente – sezione speciale aziende agricole. E’ consentito il pernottamento dei banchi nei giorni suindicati, solo per gli operatori che effettuino le operazioni di vendita anche nelle ore pomeridiane. Coloro che non svolgeranno attività di vendita nelle ore pomeridiane saranno tenuti a rimuovere i banchi dall’area di mercato. Al termine delle operazioni di vendita, gli operatori dovranno provvedere alla pulizia del suolo e all’asportazione dei rifiuti a loro cura e spese.