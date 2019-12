Mercatino di Natale in Skaletta

La Spezia - Domenica 8 dicembre, a partire dalle ore 16.00, l'appuntamento è in Skaletta (Via Crispi 168, La Spezia) con la mostra di pittura "Soap Opera" di Samuel Daveti ed il mercatino di Natale di autoproduzioni, editoria indipendente, vestiti, vinili ed arte varia, con:



Jacopo Bvlgari

Mammaiuto

Non Una di Meno - La Spezia

Catia Castellani

Lorenzo D'Anteo

Today's Generation

Viola Ferrari

Rosemariebaby Handmade

Striped Music

Birrificio del Golfo

La Spezia Fresh Cosmetics

Astrid Meles

...and more!