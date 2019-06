La Spezia - Nell’ambito della festività religiosa dedicata al patrono della parrocchia di Mazzetta, in programma Sabato 29 giugno presso la Parrocchia San Pietro, verrà organizzato un mercatino degli hobbisti che si svilupperà lungo la Via Foscolo (in adiacenza a Via Vittorio Veneto) che per l’occasione verrà pedonalizzata. Verranno esposti prodotti vintage antiquariato e modernariato dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 22.