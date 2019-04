Mercatini degli hobbisti e dell'ingegno, il calendario degli appuntamenti

La Spezia - Un calendario per sapere in anticipo dove e quando ci saranno i prossimi mercatini dell’ingegno o degli hobbisti. Per il secondo anno consecutivo l’amministrazione Peracchini gioca d’anticipo e stila il calendario 2019 dei mercatini in città.

“La programmazione degli eventi in città è fondamentale – dichiara il sindaco Peracchini – sia per permettere una migliore organizzazione agli operatori dei mercatini dell’ingegno sia perché la cittadinanza sia correttamente informata su dove e quando trovare i mercatini. Attività come queste suscitano una sempre maggiore attrattiva e coinvolgono cittadini e turisti e soprattutto sono un modo per garantire un flusso di passaggio non solo nel centro ma anche nei vari quartieri che li ospiteranno”.



"Grazie ad una attenta programmazione agli operatori viene data la possibilità di organizzarsi per tempo e allo stesso tempo viene data ai cittadini una informazione dettagliata e tempestiva", spiega l’assessore al Commercio Lorenzo Brogi.

"I mercatini degli hobbisti e dell’ingegno - prosegue Brogi - riscuotono sempre un grande successo ed intorno ad essi si crea movimento che favorisce gli espositori ma anche i negozi con sede fissa nelle zone in cui si svolge il mercato.

Mercatini in quasi tutti i quartieri in modo da coprire ampie zone della città ponendo attenzione particolare per le periferie e per le zone dove il commercio ha più difficoltà.

Abbiamo fatto un piccolo sforzo organizzativo e per questo ringrazio gli uffici, che spero possa produrre grandi vantaggi per il tessuto economico della città".



Il calendario



11 maggio – via Vittorio Veneto (porticato di fronte piazza Europa);



18 maggio – via Vittorio Veneto (porticato di fronte piazza J.F. Kennedy);



1° giugno – piazza Garibaldi;



16 giugno – viale Diaz;



6 luglio – piazza Garibaldi;



21 luglio – viale Diaz;



10 agosto – piazza Verdi;



21 settembre – via Vittorio Veneto (porticato di fronte piazza J.F. Kennedy);



12 ottobre – via Vittorio Veneto (porticato di fronte piazza Europa);



19 ottobre – via Vittorio Veneto (porticato di fronte piazza J.F. Kennedy);



9 novembre – via Vittorio Veneto (porticato di fronte piazza Europa);



16 novembre – via Vittorio Veneto (porticato di fronte piazza J.F. Kennedy);



21 dicembre – piazza Garibaldi.



Opere dell'Ingegno



18 e 19 maggio – Campo Sportivo Montagna (in concomitanza con festa dello Sport);



25 e 26 maggio – piazza San Domenico Guzman;



8 e 9 giugno – piazza Verdi;



22, 23 e 24 giugno – via Sarzana – loc. Migliarina;



6 e 7 luglio – corso Nazionale;



13 e 14 luglio – piazza Garibaldi e controviali;



20 e 21 luglio – via Sarzana – loc. Migliarina;



27 e 28 luglio – piazza Brin;



13, 14 e 15 settembre – via Chiodo (in concomitanza con Festa della Birra)



19 e 20 ottobre – piazza Brin;



30 novembre/1° dicembre – via Vittorio Veneto;



8 dicembre – piazza Cavour;



14 e 15 dicembre – Via Vittorio Veneto;



21 e 22 dicembre – piazza del Bastione e via del Torretto.