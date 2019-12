Mense e braccia aperte per chi è meno fortunato alla Spezia e Sarzana

La Spezia - Più di 300 coperte raccolte, iniziative di incontro scambio e condivisione con chi è meno fortunato. Sono le feste dedicate a chi è meno fortunato che in questi giorni trova accoglienza e una parola di conforto nelle strutture Caritas e quelle integrate nel Tavolo della carità.

Passato Natale, con un incontro particolare tra senza tetto, il vescovo Palletti e i volontari, Caritas alla Spezia e Sarzana non si ferma. In questi giorni poi il freddo comincia a farsi sentire e i posti letto della Locanda del buon samaritano alla Cittadella della Pace sono al completo, conta all'incirca 40 posti, offrendo un rifugio sicuro per chi è in difficoltà.

"Nelle ultime settimane - racconta il direttore della Caritas diocesana don Luca Palei a Città della Spezia - abbiamo ricevutomolte donazioni di coperte e vestiti sia per la Spezia che per Sarzana. Natale poi è stato davvero speciale: per il pranzo con il vescovo eravamo con 60 ospiti".



Con l'ultimo dell'anno la solidarietà non si ferma. A Sarzana, ad esempio, per il 31 dicembre verranno distribuiti pranzo e cena dalle 11 alle 12 e dalle 18 alle 19. Alla Spezia un pranzo speciale, sempre con il vescovo, si terrà il 1° gennaio alle 12 per i senza fissa dimora, per le cene opererà Mensa 2000. Infine alla rinnovata mensa dei frati di Gaggiola l'appuntamento è per il 31 dicembre, al mattino, con inizio del pranzo alle 11.30.



Chi volesse aiutare nella raccolta delle coperte e del vestiario, anche a feste passate, può rivolgersi a alla Cittadella della Pace (tutto il giorno), al point di Via Chiodo dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 16 ai centri d'ascolto della Spezia e Sarzana dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.