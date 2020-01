Meno spezzini residenti, dal 2013 un'inesorabile discesa

La Spezia - Un altro piccolo passo indietro in termini anagrafici. Gli spezzini residenti nel 2019, secondo i documenti anagrafici raccolti da Cds attraverso fonti ufficiali, sono ufficialmente 93.067 un dato che diagnostica ancora una volta che in riva al Golfo, il saldo è negativo rispetto all'anno precedente. Una discesa lenta ma inesorabile che si rinnova ormai dall'anno 2013, l'ultimo che certificò un lieve ma significativo aumento: al 31 dicembre di quell'anno eravamo 94.535, duemila residenti in più dell'anno precedente, anche grazie alla forte componente immigratoria che contribuì in modo cospicuo particolarmente in quel periodo storico. Poi un nuovo inesorabile break negativo che nel 2016 ha portato la popolazione residente a quota 93.678, scesa nel 2017 a 93.311 e nel 2018 a 93.229.



Della popolarazione residente attuale, quantificata come detto in 93.067 persone, 44.562 sono i maschi, 48.505 le femmine. Le famiglie spezzine sono 44100, più delle 43.946 del 2018 e in generale aumento dal 2016. Il numero medio di compomenti per famiglia è 2,11, come nel triennio 2014-16, meno degli ultimi due anni. Isolando l'anno 2019, i nati alla Spezia sono stati 614 (meno di due al giorno), dei quali 319 maschi e 295 femmine. Il saldo, come sempre è negativo rispetto ai deceduti che ammontano a 1.241, praticamente il doppio: di questi 574 sono maschi, 667 femmine. Ma soprattutto quello dei nati è il dato peggiore degli ultimi quindici anni: peggio si era fatto solo nel 2003 quando ci si fermò a 612 mentre l'anno scorso furono 627. Almeno sono calati i decessi: se nel 2018 furono 1.316 bisogna tornare due anni più indietro per trovare un numero minore: nel 2016 furono 1.171 .



Capitolo emigrati/immigrati. Il quadro ufficiale parla di 12.537 stranieri censiti, circa il 13% della popolazione complessiva, dei quali 6116 maschi e 6421 femmine. L'anno scorso furono 12.153, un aumento della presenza straniera residente in costante escalation dal 2012. Novantatrè nel 2019 i senza fissa dimora (53 maschi, 40 femmine). Dalla Spezia nel 2019 se ne sono andati a vivere in altri comuni italiani 2258 residenti (1177 maschi e 1081 femmine), all'estero in 150 (83 maschi e 67 femmine).