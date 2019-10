Meno rifiuti e docce in calo nelle vite degli spezzini

La Spezia - C'è anche la gestione dei rifiuti tra gli ambiti messi sotto la lente di ingrandimento da Ecosistema Urbano, lo studio annuale realizzato da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore che intende fotografare la sostenibilità ambientale dei centri urbani, in particolare quelli dei poco più di cento capoluoghi di provincia italiani. Tra questi, naturalmente, La Spezia, che sul fronte gestione rifiuti incassa un giudizio 'sufficiente', valore che va sta a metà di una scala che in basso ha 'scarso' e 'insufficiente' e in alto 'buono' e 'ottimo'. È il miglior risultato ligure, visto che Genova sta tra le ultime delle classe e Savona e Imperia nuotano nell'insufficienza. Il capoluogo del levante ligure sta ne mezzo del cammin di nostra vita anche per quanto concerne la raccolta di rifiuti organici pro capite all'anno, alto parametro soppesato: La Spezia infatti si attesta nella fascia tra i 50 e i 100 chili a testa annuali, lasciandosi dietro decine di capoluoghi sotto i 50 chili (tra cui Genova e Imperia) ma anche guardando dal basso una trentina di over 100.



Guardando ai rifiuti prodotti in generale, il Ecosistema urbano 2019 (attingendo a dati 2018) spiega che in media i residenti del capoluogo spezzino ogni anno producono 488 chilogrammi di rifiuti a testa, dato del tutto in linea con la rilevazione dello scorso anno (491). Il report di cinque anni fa, per fare un ulteriore raffronto, vedeva gli spezzini produrre oltre 511 chili di 'rumenta' annuali. Ecosistema 2019 rileva una raccolta differenziata del capoluogo levantino al 67.4 per cento (dato del 2018), in crescita di cinque punti rispetto a quella restituita dal rapporto dello scorso anno. Scesa la percentuale degli abitanti serviti dalla raccolta 'porta a porta', passata dal 99 al 91 per cento, complice l'ibridazione del sistema intrapresa dall'amministrazione Peracchini.



Focus anche sul versante idrico. Il consumo di acqua potabile per uso domestico è di 135.3 litri per abitante al giorno, in calo rispetto alla rilevazione dell'anno scorso (139.2), mentre cresce la dispersione idrica lungo la rete: il rapporto tra acqua immessa e acqua effettivamente consumata sale dal 46 al 52 per cento. E la percentuale di popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane è dell'88 per cento, ma qua il dato è fermo al 2016. E se si parla di cose ambientali, non si può trascurare il tema dell'inquinamento acustico, che Ecosistema urbano 2019 misura contando le denunce in materia: a Spezia, nel 2017 – questo l'anno di riferimento per tle dato -, sono state una decina.