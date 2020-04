Memorie di un partigiano, la testimonianza di "Vito"

La Spezia - Ha conosciuto la paura, ha vissuto la Resistenza ed è stato capace di fare la mappa delle mine attorno al comando generale tedesco di Monterosso. Era un giovanotto di appena 19 anni che in gioventù ha fatto una scelta: entrare nelle fila dei partigiani e del battaglione "Pontremolese". Non basterebbe una vita per raccontare tutto quello che Antonio Vittorio Altare, detto "Vito" e suo fratello (nome di battaglia "Bestia") hanno visto e vissuto in quegli anni di guerra, dolore, bombardamenti e oppressione.

"Vito" il 25 aprile del 1945 era ancora a Monterosso dove era sfollata la sua famiglia e dava supporto al suo battaglione. In realtà, in quel 25 aprile non li aveva ancora festeggiati i 20 anni, li avrebbe compiuti il 26 aprile. Oggi, a 95 anni meno un giorno lui e la sua famiglia hanno affidato a Città della Spezia alcuni ricordi di vita che passa a Baccano di Arcola. A raccontare alcuni di quei momenti, difficilissimi con grande lucidità e un senso dell'umorismo travolgente è lo stesso "Vito" che ricorda anche il fratello Eugenio partigiano scomparso alcuni anni fa.



C'è da dire che "Vito"

, chiamato così per un abbreviazione del suo nome, mantiene una vita attiva ad esempio fino a poco tempo fa conduceva l'aratro. Tra la vita nei campi, una famiglia che lo ama, i nipoti e i pro nipoti non dimentica mai il 25 aprile esponendo con orgoglio un tricolore grandissimo. Di questi tempi di virus che costringe tutti a stare a casa racconta: "Io sono un privilegiato, ho a disposizione i campi davanti a me, ma l'aratro l'ho abbandonato perché faccio un po' di fatica. Però so ancora riparare le bussole, ho costruito un piccolo museo. Mi preoccupano tanto i bambini perché per loro questo momento è davvero un trauma e anche i genitori devono far fronte a una situazione difficile a loro va il mio pensiero e tutto il mio rispetto".

Le restrizioni, le immagini del personale sanitario in prima linea sono il simbolo di quanto sta accadendo in tutto il mondo e "Vito" le commenta così: "Sono assolutamente d'accordo le regole ci sono, per il bene di tutti e vanno rispettare. E per chi si impegna in prima linea mi rincuora vedere che lotta con tutto sé stesso".



Facendo un balzo all'indietro quando le sirene dell'allarme anti aereo facevano gelare il sangue nelle vene Antonio ricorda che in più di un'occasione ha pensato: "Eccoci questa è la fine".

"Una volta ero in città alla Spezia e venne bombardata ero nella zona di Scalinata quintino sella e ho pensato di essere al capolinea". Ma è forse nel capitolo legato a Monterosso e alle Cinque Terre che i racconti diventano immagini anche per chi certe cose non le ha mai vissute ma può vederle grazie alle parole di "Vito".

"Mia madre era davvero preoccupata sia per me che per mio fratello - spiega - si era preoccupata tanto ma non ci faceva mai mancare il caffè d'orzo con il latte per svegliarci la mattina. E proprio in una di quelle mattine, della colazione in camera, che venne bombardata Monterosso. Sentimmo la sirena, un ragazzo che abitava di fronte a noi sentì la sirena e uscì di casa pochi istanti dopo i vetri di casa nostra non c'erano più e nemmeno la casa di quel ragazzo. Andammo così dalle suore che ci diedero ospitalità, di quel periodo ricordo l'affetto di una di loro che ci spalleggiava. Abitavamo tutti in uno stanzone e un nostro compagno aveva delle bombe e un fucile riuscimmo a nasconderci sotto un baule e sotto al pavimento. Sentimmo i passi pesanti dei tedeschi sulle nostre teste. Nello stanzone c'era una signora molto anziana allettata, tornarono indietro. Se avessero avuto un cane ci avrebbero trovati non avremmo avuto scampo".



Prima di andare via dal cuore del borgo per spostarsi al convento delle suore rischià anche di essere rastrellato e il convoglio sul quale sarebbe dovuto salire con la forza era diretto in Germania. "Ci vestivamo con una camicetta e gli zoccoli - spiega - arrivarono i tedeschi e mi portarono via, arrivammo in fila alla stazione di Monterosso. La gente era già incolonnata per salire. Mi portarono fino allo scalo merci: un tedesco armato fino ai denti da una parte e uno dall'altra. Approfittai di un secondo, mi levai gli zoccoli, attraversai i binari e scappai dalla rampa alle spalle del binario. Tornai a casa e ci restai per quaranta giorni. Avevamo un'intercapedine dietro i vestiti e rimasi lì. Anche quella volta ho pensato che per me poteva essere la fine".

Difficile dimenticare la fame che si provava di quei tempi: "Una volta dovemmo raggiungere Suvero con un compagno, incontrammo una signora. Eravamo affamati, stremati. Riuscimmo a mangiare delle uova fritte. Erano le uova più buone che avessimo mai mangiato".

Il giovane Antonio, dipendente dell'arsenale militare, aveva anche una gran dote: quella del disegno. "Ero bravo a disegnare a fare i rilievi. Non ero uno da armi. La mia capacità di disegnatore mi permise di mappare una zona particolare. Poco distante dal gigante c'era il quartier generale dei tedeschi e per evitare che arrivassero degli intrusi avevano minato tutto attorno. Le mine erano posizionate in modo che se si scontrava un filo sarebbe saltato tutto: io riuscii a tracciarle evitando il peggio. Questo avvenne poco prima della Liberazione".



La fede incrollabile di "Vito" lo accompagna ancora oggi: "Dio mi ha dato la vita e io sono qua per la gloria di Dio. Noi stiamo transitando qua, ricordo le parole della Madonna: non rivolgete a me le vostre preghiere ma a mio figlio, non abbiate paura".