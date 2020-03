Melley: “Indispensabile tenda Pre Triage anche al nostro pronto soccorso"

La Spezia - "In tutta Italia vediamo installare fuori da diversi ospedali le attrezzature del Pre Triage, locali ed apparecchiature per controllare i pazienti potenzialmente a rischio di contagio senza che entrino in contatto con medici, infermieri e malati dei servizi di pronto soccorso. Una struttura fondamentale per contrastare l’emergenza Corona Virus. E nella nostra città? Al Sant'Andrea cosa sta accadendo?" Così Guido Melley, Capogruppo LeAli a Spezia, che continua: “Molti cittadini ed anche diversi operatori ospedalieri ci hanno chiesto perché da noi il Pre Triage non sia stato ancora approntato. Abbiamo appreso che la valente direzione del reparto di PS e Terapia intensiva si è mossa da tempo per organizzare un servizio idoneo, ma ad oggi i vertici di Asl ed Alisa e la stessa giunta regionale non hanno ancora dato il definitivo ok. Magari il sindaco, massima autorità sanitaria cittadina, potrebbe fornirci qualche risposta in merito e soprattutto agire affinché la struttura di Pre Triage sia istallata".