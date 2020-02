Medicine per chi non ne ha, l'impegno per il Banco farmaceutico

La Spezia - Aiutare gli altri a curarsi e reperire con minore difficoltà farmaci di prima necessità. E' questo lo scopo del "Banco farmaceutico" che toccherà tutte le città d'Italia, Spezia compresa.

Caritas e le altre associazioni e istituzioni daranno una mano. Queste realtà lavorano in funzione della solidarietà e in dicembre si sono svolte diverse raccolte alimentari effettuate, grazie ad oltre duecento volontari, davanti ai supermercati e in alcune scuole superiori. A Pegazzano, nella “Cittadella della pace”, la Caritas ha già ospitato centinaia di persone per il programma ”Emergenza freddo”. Ora, sabato prossimo 8 febbraio, sarà la volta di un’altra emergenza, quella sanitaria, grazie al “banco farmaceutico”: una raccolta di farmaci e di altri presidi sanitari sarà effettuata all’uscita di numerose farmacie cittadine. I farmaci donati saranno redistribuiti agli enti di assistenza, in primo luogo la Caritas. La situazione di emergenza sanitaria in atto a livello nazionale rende ancora più attuale l’iniziativa.



La missione del Banco farmaceutico va avanti da vent'anni a livello nazionale. In una nota, nazionale, dedicata alla Giornata di raccolta del farmaco, si legge: "In questi giorni, sarà possibile acquistare un medicinale da banco in una delle oltre 5.000 farmacie che, in tutta Italia, aderiscono all’iniziativa. I medicinali raccolti saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico. Si tratta di realtà che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche. La giornata è resa possibile da quasi 24mila volontari che fanno il turno in farmacia e da oltre 15.000 farmacisti.

La decisione di estendere le attività di raccolta ad una settimana deriva soprattutto dalla necessità di rispondere in maniera più efficace al fabbisogno espresso dagli enti.

Nella scorsa edizione della GRF, infatti, nonostante l’ottimo risultato (421.904 confezioni di farmaci raccolte) è stato possibile soddisfare solamente il 40,5% delle loro richieste.

Questo poiché la povertà sanitaria resta un problema preoccupante e di elevate dimensioni. In Italia ci sono 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui che vivono in condizioni di indigenza. Tra questi, nel 2019, sono stati 473mila quelli che hanno avuto bisogno di farmaci e che hanno chiesto aiuto ad un ente assistenziale per poterci curare, come rileva il 7° Rapporto sulla Povertà Sanitaria di Banco farmaceutico".



"La richiesta di medicinali da parte degli enti assistenziali – si legge nel rapporto - è cresciuta, in 7 anni (2013-2019) del 28%. Nel 2019, si è raggiunto il picco di richieste, pari a 1.040.607 confezioni di medicinali (+4,8% rispetto al 2018). Val la pena, infine, ricordare che, tra i 5 milioni di poveri, 1 milione 260mila sono minori; questo, nonostante il nostro intero sistema, a partire della Costituzione, riconosca al bambino il diritto a vedere riconosciuti i propri interessi e le proprie esigenze come superiori e nonostante siano passati 30 anni dall’approvazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia (New York, 20 novembre 1989), che riconosce al minore il diritto “di godere del miglior stato di salute possibile”.



"Non solo: le famiglie povere con figli minorenni - sottolinea sempre il rapporto - sperimentano, paradossalmente (dal momento che sarebbe logico aspettarsi un supplemento di facilitazioni da parte delle istituzioni) difficoltà aggiuntive: nel 40,6% dei casi (vs 37,2% delle famiglie povere senza figli), per ragioni economiche, hanno limitato la spesa per visite mediche e accertamenti periodici di controllo preventivo. Le difficoltà sono superiori anche per le famiglie non povere con figli (ha limitato la spesa o rinunciato del tutto il 20,7% di esse) rispetto alle famiglie non povere senza figli (18,3%). Considerando il totale delle famiglie (povere + non povere) ha limitato la spesa o rinunciato del tutto alle cure il 22,9% di quelle con figli, contro il 19,2% di quelle senza".



"Tutto ciò significa che, nel nostro Paese, c’è ancora tanto da fare - spiegano dal Banco farmaceutico -; nei sette giorni della prossima Giornata di Raccolta del Farmaco sarà possibile dare un importante contributo, aiutando concretamente chi ha bisogno e compiendo un gesto che indica come la gratuità sia la strada da percorrere per realizzare il bene della società".



La giornata di raccolta del farmaco si svolge con il patrocinio di Aifa, in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Assogenerici, Federsalus e BFResearch. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa. La GRF è realizzata grazie all’importante contributo incondizionato di IBSA e Teva e al sostegno di EG Stada Group, DOC Generici e Ipsen. La Giornata è supportata da Mediafriends, Responsabilità Sociale Rai, La7, Sky per il sociale, e Pubblicità Progresso.



Ecco l'elenco completo delle farmacie aderenti alla Giornata di raccolta del farmaco



