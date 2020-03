Medici di famiglia: "Codice NRE non è soluzione semplice"

La Spezia - "Leggiamo con preoccupazione i giornali che enfatizzano l’utilizzo del codice NRE delle ricette per ridurre le code negli studi medici. Purtroppo il codice NRE e il suo invio non sono affatto la soluzione più semplice del problema ricette, perché i software della medicina generale non sono ancora in grado di spedire con facilità questi codici sui cellulari e perché la loro trasmissione agli utenti si presta a molti errori e difficoltà". Così il Consiglio della Federazione dei medici di medicina generale della Spezia che confermano come i medici di medicina generale abbiano già adottato l’invio telematico delle ricette a chi dispone di mail che è il sistema certamente più semplice ma per molti farmaci sono ancora necessarie ricette rosse non inviabili e non dematerializzate. "Siamo molto dispiaciuti che non si sia potuto ancora semplificare un percorso che era stato pensato per eliminare completamente il cartaceo e velocizzare le procedure con invio di sole ricette reperibili in rete, quindi virtuali senza più necessità di passaggio ad un ritiro diretto dal medico. Purtroppo, mentre alcune regioni come il Trentino e il Veneto sono riuscite in questo passaggio tutte le alte Regioni sono in ritardo e la risposta definitiva al problema, che sarebbe la ricetta dematerializzata vera, non è ancora accessibile in Regione Liguria" - spiegano in una nota.



"Per questo - continuano invitiamo i cittadini a non credere alla notizia che con l’ausilio di questo codice i problemi saranno facilmente risolti. I cittadini possono confidare nel fatto che i loro medici di famiglia si sono già organizzati per rendergli la vita più facile e aiutarli senza intasare gli studi. Il codice NRE è uno degli strumenti che potrà essere utilizzato non il più semplice né il più frequente. Contattate per telefono il vostro medico di famiglia e concordate bene con lui il sistema che risponde meglio alle vostre possibilità e necessità. Questo oggi è il messaggio che i medici di famiglia si sentono di dare ai cittadini in attesa della vera rivoluzione che ancora qui non è pronta, la ricetta unica per tutti i farmaci e dematerializzata vera, senza più carta che gira. In ogni modo aspettiamo che l’utilizzo del Codice NRE sia reso più semplice fra qualche giorno con una modifica dei software dei Medici di medicina generale.