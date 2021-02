Mazzini, ora una cabina di regia permanente

La Spezia - Quale futuro per la Rsa Mazzini? Da tempo l'interrogativo necessita una risposta e da oggi il Comune della Spezia, di conconcerto con Asl5 e sindacati, ha istitutito una cabina di regia permanente con il fine di dare continuità alla storia della struttura, di garantire la qualità del servizio e di tutelare tutto il personale. La gara di affidamento della concessione della struttura “Rsa Mazzini” fu progettata nel 2015 e aggiudicata nel 2020 alla Cooperativa Kcs Caregiver. Dallo scorso 1° ottobre Kcs è subentrato nella gestione della struttura per poi manifestare la volontà di rinunciare all’affidamento. A seguito di quanto prospettato, sono in corso le verifiche procedurali all’interno del bando di gara: Asl5 e Comune hanno iniziato immediatamente un’interlocuzione per trovare una soluzione comune volta a salvaguardare gli operatori che lavorano nella Rsa Mazzini e il servizio destinato agli ospiti. L'azienda sanitaria di Via Fazio certifica l'impegno eventuale a dare avvio alle procedure per identificare il nuovo soggetto gestore al fine di garantire la continuità dell’attività della Rsa quale l’obiettivo condiviso fra Asl e Comune di mantenere viva e presente una struttura che è un’istituzione e un’eccellenza per i cittadini della Spezia.