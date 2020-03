Mazzini con la mascherina e la città ritorna indietro all'anno 404

La Spezia - Stamane Spezia è quasi spettrale e il sole incapace di riscaldare sotto nuvole spesse sbiadisce il suo cerchio confermando l’impressione che si ha appena si esce di casa.

Senti che il nemico è alle porte da tante piccole cose. Lungo via del Prione, arteria deputata alla questua, non c’è nessuno che chieda il piccolo aiuto di una monetina: perché i passanti sono rari o anche chi mendica ha paura del contatto?

Vedendo che fra gli sporadici compagni di strada qualcuno porta una mascherina, mi alzo lo scaldacollo a coprire le labbra manco fossi un pistolero.

Passano gli autobus ma da quello che si vede attraverso i vetri nessuno si alza per l’atto gentile di cedere il posto al più anziano perché i posti a sedere oggi si sprecano e meno male perché la possibilità di ospitare utenti a bordo è limitata da una catenella che, corredata da un cartello con il segnale che vieta l’accesso, impedisce, giustamente, di avvicinarsi al conducente. Siamo abituati a pensare a noi dimenticando il grande microcosmo che, lavorando, non può restare fra le sue mura. Non li si possono elencare tutti ma al supermercato fa effetto vedere che negli spazi prospicienti le casse, delle strisce adesive collocate a terra segnalano la corretta distanza che deve correre fra un carrello e l’altro.

Si rallenta il ritmo della vita ma non ci si mette molto per abituarsi ai nuovi ritmi, la paura si è fatta consapevolezza. Nella città più vecchia della regione più anziana il più dei suoi abitanti ha preso sul serio l’invito a disertare le strade dove cammini senza alcun pericolo di scontrarti con chi avanza nell’altro senso. Ma non si fa fatica a mantenere la distanza di sicurezza e gli slalom che spesso era necessario compiere per muoversi più speditamente, oggi sono operazioni inutili.

Questa è la cronaca della prima giornata normale di una situazione anomala in cui il coronavirus ha già colpito senza pietà.

La vittima, lo dico con dispiacere da tanto che gli sono affezionato, è il datario dei giardini che sta alla fermata dei bus e che è sconvolto: si legge il mese ma non il giorno e l’anno è retrocesso al 404 senza, però, specificare se prima di Cristo (finì la guerra fra Sparta e Atene) o dopo (furono proibiti i combattimenti dei gladiatori).

Ma viviamo giorni in cui la nostra Spezia è imbavagliata e metafora del nostro stato è il busto del grand’Ubaldo cui è stata imposta una di quelle mascherine che non trovi in farmacia. Ma è stato giusto mettergliela perché della nostra città l’antico Gamin è il simbolo: se proteggiamo la sua voce, continuiamo a far parlare il centro della Sprugola.



ALBERTO SCARAMUCCIA