Maturità ridotta, Azzolina ci pensa: una tesina al posto della seconda prova scritta

La Spezia - L'esame di maturità non verrà saltato ma sarà light e con prove reali, evitando cioè l'interrogazione a distanza. Lucia Azzolina, ministero dell'istruzione, ha annunciato che per dare gambe a questo proposito c'è bisogno di un veicolo normativo in fase di realizzazione sia per quel che riguarda l'esame di Stato sia per i ragazzi in procinto di portare a compimento il secondo ciclo didattico della vita, quello della terza media. Secondo molti le parole di Azzolina sono a dir poco ottimistiche anche in considerazione del fatto che, secondo le date ufficiali, la prima prova dell'esame di maturità è fissata per il 17 giugno.



Una maturità ridotta anche per quel che concerne i componenti della commissione che sarà chiamata a giudicare i diplomandi: su questo Azzolina si era già espressa. Sei commissari interni e uno esterno e molto probabilmente una tesina al posto della seconda prova scritta che caratterizzi il percorso di studi, senza prove Invalsi e alternanza scuola lavoro che si sono potuti svolgere solo in minima parte o per niente affatto. Intanto il Garante della privacy ha messo a punto un atto di indirizzo "nell'intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici": un testo che individua le implicazioni più importanti dell'attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali. Dunque sì alla didattica on line ma attenzione alla privacy.