Maturità per 1.500 studenti. Tutti i nomi dei presidenti di commissione

La prima prova si terrà il 19 giugno. In Italia uest'anno saranno 13.161 le commissioni d'Esame per 26.188 classi coinvolte.

La Spezia - Mancano sedici giorni all'esame di Stato e alla Spezia saranno oltre 1500 gli studenti chiamati a ad affrontare l'ultima prova prima dell'iconico passaggio all'età adulta. Mentre i ragazzi si affrettano con ripassoni accompagnati anche da un po' d'ansia il Miur ha pubblicato le commissioni d'esame.

La prima prova scritta, italiano, è in calendario mercoledì 19 giugno 2019, a partire dalle ore 08.30. La seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studi, si terrà, invece, giovedì 20 giugno 2019. Quest'anno saranno 13.161 le commissioni d'Esame per 26.188 classi coinvolte. Ad oggi (gli scrutini si concluderanno nei prossimi giorni) sono 520.263 i candidati iscritti alla Maturità, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni. CDS vi segnala tutti i presidenti di commissione, per scoprire tutti i dettagli di ogni singola commissione potete approfondire sul motore di ricerca del Miur cliccando qui.



Il liceo classico: 126 A liceo classico Lorenzo Costa, contando anche la sezione del Parentucelli, i maturadi saranno 126. Saranno istituite tre commissioni: la direzione della prima è affidata a Silvio Cerliani, la seconda a Vilma Petricone proveniente dal liceo Parentucelli e la terza è affidata a Paolo Manfredini dirigente del Fossati Da Passano.

Licei scientifici: 336 maturandi A liceo scientifico Pacinotti saranno presenti tre commissioni per un totale di 127 studenti. Il presidente della seconda commissione è Roberta Corbani, della terza Francesca Lorusso proveniente dal liceo Costa, della quarta Andrea Cozzani proveniente dal Casini di Via Fontevivo. Per la curvatura "sportiva" del Pacinotti il presidente di commissione è Maria Cristina Cavo dalla Casa circondariale Ponte X. A Sarzana al liceo Parentucelli il numero totale dei maturandi è 126. Anche in questo caso sono state istituite tre commissioni presenziate da Sara Cecchini proveniente dal Cardarelli, Giuseppe Bosco dal Pacinotti e Francesca Del Santo dal Mazzini. Al liceo scientifico Capellini il totale dei maturandi è 83 e sono state istituite due commissioni presenziate da Pierina Cavalli e Lorenzo Vincenzi provenienti dall'istituto Parentucelli.

Liceo linguistico, delle scienze umane, economico e sociale. Dal Mazzini 107 maturandi Quattro commissioni al Liceo Mazzini e per le sue curvature Esabac, linguistico, delle scienze umane, economico e sociale. In ordine i presidenti di commissione saranno: Franca Maria Catelani, Antonella Leonetti del Fossati Da Pasanno, Fatima di Marco dal liceo Parentucelli e Giovanna Agnolucci dal liceo Costa.

Il liceo artistico e coreutico dal Cardarelli 221 maturandi In Via Montepertico sono presenti gli indirizzi di architettura e ambiente, grafica, arti figurative plastico pittorico audiovisivo multimediale e coreutico per un totale di 185 maturandi. I presidenti di commissione saranno quattro per i vari indirizzi: Guendalina Greta Pellegrini, Claudia Foce dal Costa, Ines Bommino dall'Einaudi delle carceri di VIa Fontevivo.

Il dettaglio degli istituti tecnici del settore economico e turistico 186 maturandi. Per i settori turistico ed economico per l'Arzelà di Sarzana e al Fossati Da Passano i presidenti di commissione saranno Generoso Cardinale dell'Einaudi Chiodo, Chiara Francesca Murgia del Cappellini Sauro e Paula Leonilde Ardau. Per un totale di 186 maturandi.

Per gli istituti tecnici tecnologici e le loro curvature ambiente e territorio, elettrotecnica, informatica, trasporti e logistica, grafica e comunicazione per un totale di 300 studenti chiamati a sostenere la maturità. Questi indirizzi specifici toccano gli istituti Capellini Sauro, il Cardarelli e l'istituto Fossati Da Passano. Per le sezioni di ambiente e territorio al Cardarelli i presidenti di commissione saranno Claudia Stretti e Giuseppe Palma (corsi serali). Per le classi di elettrotecnica al Capellini Sauro Cristina Formicola (corsi serali) e Giovanna Amodio che avrà anche la veste di presidente di commissione per la sezione di informatica. Al Fossati da Passano il presidente di commissione sempre per la stessa materia sarà Vincenzo Scaiella. Infine dal Pacinotti arriva per la sezione trasporti e logistica al Capellini Sauro Attilia Rossi. Al Fossati Da Passano invece per grafica e comunicazione il presidente di commissione sarà Margherita Gesu del Casini.

Il dettaglio degli istituti professionali: per i gli indirizzi dedicati ai servizi e all'artigianato 199 studenti all'esame di Stato Dal turismo, ai servizi alla persona, all'alberghiero. Questi i settori che riguardano gli istituti Arzelà, Einaudi Chiodo e Casini. Partendo proprio dal Casini, Aurora Ceccarini sarà la presidente di commissione della sezione serale assieme a Patrizia Belosersky e Anna Sgorbini per il settore enogastronomico e ospitalità alberghiera. Per le sezioni di Sala Andrea Beccatti al Casini e Gian Andrea Ghirri all'Arzelà. Nel settore sociosanitario al Chiodo sarà presidente di commissione Catia Castellani dal Mazzini e all'einaudi per i corsi serali Cinzia Cirillo. Per il settore dei servizi commerciali Giuseppe Palma sarà all'Einaudi Chiodo. All'appello manca soltanto un presidente di commissione per l'indirizzo "Promozione commerciale e pubblicitaria".



