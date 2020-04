Maturità orale 'a distanza' se non si tornerà in classe entro il 18 maggio

La Spezia - Prova orale a distanza per i maturandi del 2020 se non si tornerà in classe entro il 18 maggio. E' questo lo scenario delineato in serata dall'Ansa che anticipa un provvedimento del Ministero dell'istruzione che potrebbe essere varato domani, venerdì 3 aprile.

Nel caso saranno semplificati anche gli esami di terza media con l'eliminazione di una o più prove o la rimodulazione del voto finale. Secondo l'Ansa infine se l'attività didattica riprendere entro il 18 maggio, le classi intermedie definiranno l'eventuale recupero degli apprendimenti in tutti i cicli nel corso dell'anno scolastico successivo a decorrere dal 1/o di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria