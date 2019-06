Maturità, è l'ora della seconda prova: Tacito e Plutarco al Classico

La Spezia - E’ scattata intorno alle 8.30 la prova doppia all’esame di maturità per gli studenti spezzini. Quello di oggi è di sicuro lo scoglio più grande, dato che la seconda prova quest'anno presenta una sostanziale novità: più discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi. nei Licei Classici Costa e Parentucelli sono usciti gli autori Tacito e Plutarco, mentre per il Liceo Scientifico dove i maturandi erano impegnati nelle prove di matematica e fisica i candidati si devono cimentare con un problema scelto tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposti. Il compito di fisica, previsto insieme a quello di matematica secondo una delle tante novità dell'esame 2019, prevede un problema su un condensatore.



La fisica entra per la prima volta nello scritto dello Scientifico: il primo problema riguarda i fili percorsi dalla corrente, il secondo riguarda invece un condensatore. Per superare la prova, ai ragazzi è richiesto di rispondere ad almeno quattro quesiti su otto e ad almeno un problema su due e tra le otto domande ce n'è anche una sulla relatività ristretta. Anche la seconda prova degli studenti del Classico è un mix: si chiede di tradurre un testo in latino, fare un confronto con un testo in lingua greca (con traduzione a fronte) e rispondere a tre domande su entrambi i brani che ne valutano comprensione e interpretazione.



Gli studenti dei licei artistici dell'indirizzo grafica alle prese con la seconda prova dell'esame di maturità se la vedono con la realizzazione di logo, locandina e invito all'inaugurazione di un nuovo spazio espositivo e scuola d'arte. All'indirizzo architettura invece i maturandi dovranno ideare e realizzare un museo dello spazio tenendo conto che sarà principalmente dedicato ai giovani e alle scuole. "Dall'autoritratto al selfie" la traccia proposta oggi ai maturandi dell'artistico indirizzo arti figurative plastico scultoreo. "La Luna e l'anniversario dello sbarco del 1969" è la traccia della seconda prova della maturità per l'artistico indirizzo audiovisivo e multimediale. Skuola.net rende noto che Scienze Umane, la traccia parte dai testi tratti da "Lettera a una professoressa", libro del 1967 scritto da alcuni ragazzi della scuola di Barbiana, sotto la supervisione di don Lorenzo Milani e "Storia della scuola" di Saverio Santamaita.