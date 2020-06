Maturità 2020, ecco tutti i presidenti di commissione

La Spezia - L'esame di maturità del 2020 sarà del tutto inusuale, come tante delle attività quotidiane che gli italiani stanno compiendo da tre mesi a questa parte.

A partire dal 17 giugno, eliminate le prove scritte, gli studenti saranno chiamati alla discussione di quello che per molti è già noto come il maxi-orale, di fatto l'unico momento di confronto tra il maturando e i docenti. Un orale che si svolgerà in presenza, nel rispetto delle norme relative al distanziamento sociale, e che sarà articolato in cinque fasi: la discussione multidisciplinare a partire da un documento proposto dalla commissione, la presentazione dei percorsi Pcto e cittadinanza e Costituzione, ai quali si aggiungono due momenti che rimpiazzano prima e seconda prova.



Le commissioni saranno tutte interne, tranne il presidente che, come di consueto, proverrà da un altro istituto.

Da poche ore il ministero ha reso pubblici i nomi dei presidenti di commissione di tutta la Penisola (consultabili cliccando qui). Ecco di seguito quelli delle scuole spezzine:



Liceo



Classico

Parentucelli

AC / BC - Paolo Manfredini



Costa

A / D / DS / P - Paola Leonilde Ardau

B / F - Generoso Cardinale

C / E / EM - Francesca Del Santo



Scientifico

Parentucelli

AS / DS - Antonio Fini

BS / ES - Chiara Francesca Murgia

S / Arzelà AFM - Giuseppe Bosco



Pacinotti

A / Levanto Z - Lorena Caselli

B / S - Martina Feola

C / E - Lorenzo Vincenzi

D / G - Sara Cecchini



Linguistico

Mazzini

F / G - Vincenzo Scaiella

H / D - Tiziano Lucchin



Scienze umane

Mazzini

C / E - Stefania Camaiora



Artistico

Cardarelli

B / M - Lucia Mazzoni

AFIGUR / AGRAF / D - Roberto Antiga

C / E - Germana Pisi



Istituto tecnico



Economico - Turismo

Arzelà

L / M - Margherita Gesu

Fossati - Da Passano

MSPA / OFRA / OTED - Franco Elisei



Economico - Amministrazione, finanza e marketing

Arzelà

S - Giuseppe Bosco

Fossati - Da Passano

AFRA / ASPA / ATED / Varese - Vilma Petricone



Tecnologico - Itca

Cardarelli

S / T - Barbara Vannucchi

Cardarelli serale

T / AS - Maria Angela Rebecchi



Tecnologico - Grafica e comunicazione

Fossati - Da Passano

T - Maria Angela Rebecchi



Istituto professionale



Servizi - Servizi commerciali

Einaudi serale

IIIPSE / IIIPSS - Giuseppe Palma



Servizi - Agricoltura e sviluppo rurale

Arzelà

F / G - Mauro Patri



Servizi sociosanitari

Chiodo

ODO / S - Cinzia Cirillo

Einaudi

AU / C - Cinzia Cirillo

B / IIIPSE / IIIPSS - Giuseppe Palma



Servizi - Servizi commerciali curvatura turismo

Einaudi

B /IIIPSE / IIIPSS - Giuseppe Palma