Maturi e sicuri, l'orale con visiera e mascherina

La Spezia - La visiera appannata, i professori con la mascherina. Salire per l'ultima volta le scale della scuola dopo quattro mesi. Tutti distanziati, senza poter stare vicini e farsi forza anche se alla fine dell'orale qualcuno ad aspettarli c'era comunque. Sono circa 1.800 i maturandi spezzini che, come tutti i loro compagni nel resto del Paese, hanno affrontato e stanno per affrontare l'ultimo scalino prima dell'età adulta, in maniera completamente diversa rispetto ai compagni degli anni passati. La loro maturità è ed è stata "unica" in tutti i sensi.

Tra tante incertezze, false partenze e le difficoltà della didattica a distanza Città della Spezia ha raccolto le voci di alcuni ragazzi che hanno affrontato il maxi orale per ottenere il diploma. Dal liceo Mazzini, al Tecnico e al Nautico passando per il Fossati Da Passano questi giovanissimi hanno fatto la maturità in un anno molto particolare. Nel corso del colloquio non sono mancati riferimenti alla pandemia. Per la parte di italiano sono stati scelti, dalle commissioni testi svolti durante l'anno e tra gli autori sono spuntati anche Cesare Pavese, Giovanni Verga e qualcuno nei vari collegamenti è passato anche da Italo Svevo.

Federico della sezione Informatici del Fossati Da Passano, Alessia dell'Esabac al liceo Mazzini, Mattia e Davide della sezione Meccatronica e Alessio della sezione Logistica del Capellini-Sauro hanno raccontato la loro esperienza.

Federico della 5R al Fossati Da Passano avrà come ricordo di questa giornata non solo l'esame in se per se ma anche una visiera. "La scuola - racconta - ci ha fornito di questa barriera. E' venuta a casa con me ed era fornita a tutti gli altri ragazzi che questa mattina erano a fare l'esame. Devo ammettere che la visiera era un po' scomoda e tra la tensione e il caldo si è anche appannata, non si vedeva più niente (ride, Ndr). Un aspetto curioso comunque per un esame completamente diverso e si doveva parlare molto del programma svolto durante l'anno, dell'elaborato, di cittadinanza e Costituzione e i collegamenti tra le diverse materie. Ci si sente osservati ma in maniera diversa e ad esempio non sai se il tuo elaborato è giusto oppure no. I professori erano tutti distanti e con le mascherine però il mio presidente è stato molto collaborativo. Ha saputo notare le difficoltà del momento, sia nostre che dei docenti e ha cercato di non metterci in difficoltà. Di questo esame è cambiata anche l'entrata e l'uscita: ognuno aveva la sua uscita e la postazione veniva sanificata ad ogni candidato con alcuni minuti di scarto tra l'uno e l'altro. Tornare a scuola è stato bello, ho rivisto i miei insegnanti e qualche compagno. Ma allo stesso tempo la mancanza del contatto umano è stato un po' triste. Superato questo scoglio, anche la preparazione all'esame è stata tosta, mi prenderò una breve pausa e penso andrò a lavorare nel settore per il quale ho studiato".

Alessia dell'Esabac del liceo Mazzini racconta: "Ritornare a scuola oggi, da febbraio, è stato un po' traumatico. E la mancanza del contatto fisico, anche con i collaboratori scolastici e i professori, segna in un certo senso. Per entrare dovevamo avere la nostra autocertificazione, il documento e la nostra penna personale per firmare tutti i fogli. Tutti i professori erano distanti anche a due metri e mezzo e dovevamo indossare la mascherina. Io sono stata tra le prime della mia scuola a sostenere l'esame, quando sono arrivata non eravamo più di tre. Avevo a disposizione un pc dove erano contenuti i documenti da analizzare la parte di italiano è partita da Verga, nella parte della seconda prova avevo inglese e in quella dei collegamenti tra tutte le materie sono arrivata a Svevo. Ad un mio compagno di classe è capitato da analizzare un documento sul coronavirus in Italia. E' stata una prova intensa durata un'ora e un quarto, impegnativa e nonostante tutto, comprese le difficoltà di fare il ripasso online posso ritenermi fortunata. Mi sarebbe piaciuto poter fare un gruppo di studio con i miei compagni. Fuori ad aspettarmi c'erano le mie amiche da una vita. Ora mi riposerò qualche giorno, ma il 13 ho un altro importante test da affrontare: andrò a Milano per entrare a Ingegneria gestionale".

Davide della sezione Meccatronica del Capellini Sauro avverte quel senso di liberazione che si vive subito dopo l'esame. "E' stato comunque strano tornare a scuola con la mascherina e vedere tutti i professori distanziati a quel modo. Non avverto ancora del tutto quel senso di alleggerimento. E' da riconoscere il gran lavoro che i nostri professori hanno fatto per tutto l'anno. Ci hanno seguiti passo passo. La nostra preparazione, avvenuta a casa, è stata meno stressante rispetto all'ambiente scolastico che comunque ci è mancato. Abbiamo potuto gestire diversamente il tempo dello studio. E' stata una prova intensa, dove era necessario fare tanti collegamenti tra tutte le materie e con un'ora circa di prova, non è stato semplice. Posso dire di aver avuto i professori migliori. Il mio riposo sarà breve, quest'estate lavorerò e per il mio futuro non escludo di aumentare la mia specializzazione all'Its. Ho 19 anni, per una vacanza seria e come mi piacerebbe fare aspetterò la fine dell'estate".

Anche Mattia è della sezione di Meccatronica: "Mi ha colpito molto che tutti i professori fossero disposti a ferro di cavallo. Devo dire che comunque i professori ci hanno dimostrato vicinanza e sono stati bravi e collaborativi. Sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato, l'unico appunto è che forse le modalità di svolgimento non erano chiarissime ed è una sensazione strana non aver fatto lo scritto. Ho deciso che per quest'estate non mi fermerò per molto, penso cercherò un lavoro per questo periodo".

L'ultimo racconto da studente è di Alessio della sezione Logistica del Nautico al Capellini Sauro: "Rivedere quelle scale è stato impattante. E' stato particolare riassaporare quella routine bruscamente interrotta qualche mese fa. La prova nel complesso è andata bene e per la parte di italiano ho dovuto analizzare Pavese. E trovo che sia stato giusto regalare a noi studenti questa prova, con tutti i limiti che possono esserci stati in un'emergenza di questa portata. Per il resto ora credo che mi riposerò per qualche giorno e mi 'accontenterò' (ride, Ndr) di restare nella mia bella Porto Venere poi inizierò a frequentare la scuola di Sistemi logistici a Livorno".

Questi sono solo alcuni ragazzi che hanno superato lo scoglio del maxi esame finale. E in questo mondo che cambia, anche i professori si sono preoccupati per loro. "I nostri ragazzi - racconta una docente di italiano - hanno mostrato la consapevolezza di vivere un grande momento e con quell'emotività tipica dell'esame. Stanno provando tante sensazioni, sono una specie di altalena e non hanno potuto godere di un avvicinamento 'fisico' a quelle tappe canoniche che contraddistinguono questi momenti. Ma ci sono riusciti lo stesso. A loro va il mio più grande augurio affinché questo esame, così particolare, possa andare nel migliore dei modi".

A fare il bilancio dal punto di vista operativo è il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale Roberto Peccenini: "Sia gli studenti che i professori hanno dimostrato grande senso di responsabilità. In tutta la regione ci sono state, nelle commissioni, soltanto due defezioni. Per il resto tutto si è svolto regolarmente. Non ci sono stati particolari imprevisti. Le scuole e i presidenti di commissione stanno gestendo con attenzione la prevenzione del rischio, eventualmente autorizzando lo svolgimento dell'esame a distanza quando richiesto dal medico competente o dal medico curante. In questo momento e nonostante tutte le difficoltà del post emergenza il mondo della scuola ha voluto lanciare un messaggio concreto: un ritorno alla normalità. E' notevole che rispetto agli anni scorsi non ci siano state defezioni con due sostituzioni di presidenti. E' stato un lavoro faticoso ma il senso di responsabilità sia dai commissari interni che quelli esterni hanno compreso questo spirito di una necessità di tornare alla normalità che passa dal servizio scolastico. E' vero sono stati sostituiti gli scritti ma non è un esame di maturità di 'serie B', si è lavorato con la massima serietà".