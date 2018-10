Matikj: "Amareggiati per archiviazione procedimento Pucciarelli"

La Spezia - Il Gip ha definitivamente archiviato il procedimento penale contro la senatrice leghista (all’epoca dei fatti consigliere regionale) Stefania Pucciarelli, procedimento innescatosi per la denuncia sporta da Aleksandra Matikj, presidente ligure del Comitato per gli immigrati, a causa di un like dell'esponente del Carroccio a un commento razzista su Facebook.

«Siamo un po’ perplessi per la decisione del tribunale – afferma la Matikj – peché è rimasto al di fuori di qualsiasi rilievo il gesto di apprezzamento espresso all’epoca dalla Dott.ssa Pucciarelli ad un post di un tale Davide Tempone (già candidato al consiglio comunale di Santo Stefano, ndr), che avrebbe dato 'forni' ai migranti, e non case popolari».

La Matikj ricorda che «le scuse successivamente espresse dall’indagata non sono mai giunte per iscritto, né la Senatrice ha mai assunto alcun impegno, contro le discriminazioni nei confronti dei Migranti». La Pucciarelli, ricorda, si è «dichiarata non razzista, e addirittura ha minacciato querele all’indirizzo di chi l’avesse definita così. Tuttavia non ha accettato la richiesta di un gesto concreto, e non ha inteso accogliere l’istanza di portare in Senato le 50.000 firme raccolte, per una legge contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, già approvate l’anno scorso alla Camera dei Deputati dalla presidentessa Laura Boldrini».

La Presidentessa del Comitato prende atto dell’archiviazione ma precisa che si sarebbe aspettata «almeno un impegno formale da parte della Senatrice, contro le discriminazioni». In merito al fatto che un "like" possa costituire un reato, la Matikj richiama «il precedente di una Corte in Svizzera, ed osserva che l’episodio italiano è ancora più grave, perché ha visto protagonista una Rappresentante delle Istituzioni, una figura istituzionale dello Stato italiano». L’archiviazione è fonte di amarezza: La Costituzione garantisce la pari dignità. Spiace dover prendere atto che molte volte così non è».