Mastrantonio, Spi Cgil: “Ci tolgono le panchine? Ci portiamo le careghe!”

La Spezia - “I pensionati spezzini non si sono persi d’animo: privati delle panchine, si sono portati le careghe da casa. Una risposta caustica, che svela con ironia l’inutilità e la demagogia del provvedimento del sindaco Peracchini in piazza del Bastione” Così Carla Mastrantonio, Segretaria generale Spi Cgil, che continua: “per evitare assembramenti bisogna innanzitutto puntare sulla responsabilità dei cittadini con messaggi chiari: a parte qualche appello generico, non abbiamo ancora visto una campagna di comunicazione capillare da parte del Comune. Non si può strizzare l’occhio a categorie produttive, giustamente esasperate dalla crisi e che devo essere supportate, criticare le restrizioni di sponda con il Presidente della Regione e poi colpevolizzare i cittadini. Servono anche controlli, specialmente nelle zone che si prestano ad assembramenti. Togliere le panchine agli anziani non va sicuramente nella direzione del contenimento della pandemia. Ci auguriamo che il Sindaco Peracchini, oltre che occuparsi delle panchine, ponga la sua attenzione nei confronti di una campagna vaccinale che, al di là degli annunci trionfalistici di Toti, è ancora nel caos anche per le categorie fragili e gli anziani.”