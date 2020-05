Mascherine e visiere in dono dalla Fondazione Bibolini

per i dipendenti comunali

per i dipendenti comunali

La Spezia - Il sindaco della Spezia e l'assessore alla sicurezza e polizia municipale Gianmarco Medusei esprimono il ringraziamento alla Fondazione Bibolini di Lerici ed al suo presidente Francesco Marzano per aver contribuito a raccogliere i fondi grazie ai quali la società Nevada di Pontremoli rappresentata da Pier Paolo Mauri ha effettuato l'ordine di mascherine chirurgiche e visiere protettive.

Grazie anche all'attività di coordinamento del dottor Cattaneo Claudio che ha inoltre contribuito alla donazione. Questi dispositivi saranno messi a disposizione del personale del Comune della Spezia, in particolare del Corpo della Polizia municipale per determinate attività operative .