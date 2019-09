Mascherine e manifesti sulle statue del centro: "E' una lotta globale e locale"

La Spezia - Mascherine sulle bocche delle statue del centro storico e un serie di cartelli a carattere ambientale. Sono spuntati nottetempo in città destando la curiosità dei passanti, il tutto con l'intenzione di sensibilizzare l'opinione pubblica a proposito dei temi ambientali, con l'obiettivo di venerdì, giorno del terzo sciopero mondiale per il clima che anche alla Spezia avrà una sua ragion d'essere. "Anche dalle ultime notizie della conferenza Onu sul clima si nota che non si mette in discussione il sistema attuale. Gli accordi siglati sono stati sempre disattesi, bisogna attivarsi, non solo belle parole - dicono quelli di Pianeta X. I cartelli sono di carattere globale e locale perché questo sciopero è diverso dai precedenti. Si fa accenno a temi come Marola e Enel che riguardano tutta la città. Dobbiamo pensare globale agire locale: dall'Amazzonia alla Palmaria".



Quella di venerdì sarà una lunga giornata. Al mattino verrà fatta un'opera di sensibiliazzione nelle scuole del capoluogo e a Sarzana, poi verrà il momento del corteo pomeridiano, con partenza dalle 17.30 da Piazza Brin e termine fissato in Piazza Mentana. Nel frattempo si è aperto un dialogo con comitati e sindacati, perché la lotta ambientale è sempre più glocal "Abbiamo incontrato i lavoratori Enel, la prossima settimana quelli del trasporto, siamo parte del Comitato No biodigestore e venerdì eravamo a Marola alla festa organizzata dai Mirati vivi. La piazza tiene insieme giustizia climatica e giustizia sociale".