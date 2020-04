Mascherine e distanza, è il 25 Aprile del 2020

La Spezia - Per la prima volta da quando si festeggia il 25 Aprile niente picchetto militare al monumento alla Resistenza dei Giardini Pubblici. La celebrazione segue il rituale democratico come le prescrizioni per contrastare la pandemia. Ma un sole deciso illumina le corone di fiori e i volti delle autorità. Presenti il prefetto Antonio Lucio Garufi, il sindaco e presidente della provincia Pierluigi Peracchini; presente per il Comitato unico della Resistenza il professor Paolo Galantini, l'ex sindaco Giorgio Pagano e Nicola Carozza in sostituzione di Egidio Banti che non ha potuto presenziare per via del decreto. La tromba del maestro Cimino ha suonato il silenzio sia nella prima parte della cerimonia in Piazzale del Marinaio, davanti alla Vittoria Alata, poi di fronte al monumento della Resistenza. In entrambi i casi si è provveduto alla deposizione di una corona di fiori.