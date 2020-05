Mascherine chirurgiche a marchio Coop disponibili anche in Liguria a 50 centesimi

La Spezia - Sono oggi disponibili anche nei punti vendita di Coop Liguria le mascherine chirurgiche monouso a marchio Coop al prezzo di 50 centesimi di euro ciascuna. Sono a triplo strato, certificate CE e classificate “dispositivo medico classe 1 tipo 2”, con indice di filtrazione superiore al 98%. La forma e la presenza di fasce elastiche garantiscono ottimo confort

e vestibilità. Come tutti i prodotti Coop, anche le mascherine chirurgiche rispondono ai requisiti e ai controlli richiesti dallo staff tecnico di Coop. «Con l’arrivo a scaffale delle nostre mascherine a marchio – spiega il Presidente Coop Italia Marco Pedroni - rafforziamo un’offerta sempre più necessaria anche nella fase 2 della crisi da Covid19. Negli ultimi mesi di piena pandemia le vendite di questo presidio medico sono schizzate in alto (+1.160%) e ora la domanda non accenna a diminuire. Il vero problema è mantenere la continuità degli approvvigionamenti. Noi ci stiamo impegnando, investendo su questo prodotto a marchio Coop. È una dimostrazione di impegno e una garanzia di qualità che vogliamo dare ai nostri Soci e consumatori”. Per garantire a tutti l’opportunità di approvvigionarsi di questo importante strumento di protezione personale, Coop Liguria ha posto un limite di acquisto: ciascun cliente può acquistare una sola confezione di mascherine Coop per scontrino.