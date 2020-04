Martedì la diocesi ricorda la beata Itala Mela

La Spezia - Martedì prossimo 28 aprile la Chiesa ricorda nel suo calendario liturgico la beata Itala Mela, nata e morta alla Spezia nel secolo scorso, e sempre alla Spezia beatificata nel 2017. La ricorrenza precisa della sua morte è il 29 aprile, ma la ricorrenza liturgica è stata anticipata di un giorno per non farla coincidere con la festa di santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia. Itala Mela, come è noto, è l’unica beata della città della Spezia. Il sarcofago con le sue spoglie si trova nella cripta della cattedrale di Cristo Re. E proprio nella cripta, martedì alle 18, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti celebrerà la Messa. La celebrazione, come sempre nell’attuale periodo di restrizioni a causa dell’epidemia di Covid–19, avrà luogo a porte chiuse, senza la presenza del popolo. La Messa del vescovo sarà però trasmessa in diretta da Tele Liguria Sud. L’invito quindi è a tutti gli spezzini (e non solo a loro) per unirsi nella preghiera alla beata Itala in un tempo di sofferenze e di difficoltà. Del resto, Itala Mela era poco più che adolescente durante l’epidemia cosiddetta di febbre spagnola, alla fine della prima guerra mondiale, e proprio in seguito a quell’epidemia morì giovanissimo il suo fratellino Enrico, colpito da polmonite interstiziale. Il vescovo Palletti non si limita peraltro alla celebrazione della Messa. Già da alcuni giorni, infatti, ha iniziato a presentare ogni sera, durante il telegiornale di Tele Liguria Sud, brani di scritti e pensieri di Itala Mela, e questo avrà luogo ancora domani, in una ideale novena di preparazione alla ricorrenza della beata. Le riflessioni di monsignor Palletti proseguono quindi ogni giorno dopo quelle da lui svolte, sempre nel corso delle diverse edizioni del telegiornale serale, in preparazione alla Pasqua e poi nella settimana successiva. In questo modo la comunità diocesana e tutti le persone che ascoltano e seguono Tele Liguria Sud possono stringersi intorno al proprio vescovo recuperando sino in fondo il senso del proprio essere Chiesa. Come si ricorderà, la serva di Dio Itala Mela era stata beatificata il 10 giugno 2017 nel corso di una solenne celebrazione svoltasi in piazza Europa, proprio davanti alla cattedrale di Cristo Re, e presieduta dal cardinale Angelo Amato, allora prefetto della congregazione vaticana per le Cause dei santi.