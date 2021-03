La Spezia - Giulia Marongiu della classe 2S per la categoria junior e Matteo Corbani della classe 5T del Cat Cardarelli, per la categoria senior, accedono alle semifinali delle Olimpiadi di italiano con ottimi risultati. La media dei punteggi, inoltre, si colloca al di sopra dei valori medi

nazionali, regionali e provinciali. "Vivissimi complimenti ai vincitori - si legge in una nota della scuola - e in bocca al lupo per la semifinale da parte della Dirigente e da tutto il Cat".