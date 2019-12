Marola, Murati Vivi: "Amministrazione latitante"

La Spezia - "Lo scorso 30 ottobre il vice capo di gabinetto del sindaco Peracchini ha comunicato ai consiglieri comunali la risposta della Marina militare agli impegni del dispositivo della mozione proposta da noi Murati Vivi e votata all'unanimità dal consiglio comunale, lo scorso 28 gennaio. In merito a tale comunicazione, i consiglieri comunali di minoranza hanno chiesto chiarimenti, in ordine ai tre punti della comunicazione, firmata dell'Ammiraglio Lazio, chiarimenti che sarebbero stati oggetto di un'audizione in commissione consiliare, a cui noi Murati Vivi abbiamo dato piena disponibilità di partecipazione. Nel ringraziare l'attenzione che è stata dedicata dai consiglieri comunali che hanno richiesto tale audizione, abbiamo sollecitato i richiedenti nel far si che tale occasione fosse la possibilità di un rinnovato impegno, circa l'acquisizione della mappatura dettagliata della presenza di amianto all'interno dell’Arsenale, la verifica del cronoprogramma degli interventi previsti di bonifica dei siti individuati, la stipula di in apposito Protocollo tra il nostro Comune e la Marina militare". Si apre così, ripercorrendo i recenti fatti, la nota diffusa in queste ore dai Murati Vivi di Marola.



"E' bene ricordare che l'ultima audizione - proseguono gli attivisti marolini -, avvenuta nell'inusuale contesto della commissione controllo e garanzia, dato che il presidente Tarabugi non ritiene che la commissione Ambiente debba convocarsi sul tema della salubrità delle aree militari prospicienti a Marola, l'ass. Casati portava come prova del dialogo intercorso tra Marina e amministrazione, un'interpellanza dell'on.assessora Gagliardi all'allora ministra della difesa Trenta. Abbiamo espresso il nostro sconcerto, se non altro perché ad oggi il dicastero della Difesa vede a capo un altro ministro".



"Evidentemente l'amministrazione Peracchini - concludono i Murati - ritiene che la risposta della Marina militare non meriti approfondimenti e chiarimenti, altrimenti non sarebbero giustificabili i continui rinvii di una commissione che avrebbe lo scopo su cui il consiglio comunale ha impegnato, ripetiamo all'unanimità, l'amministrazione. Un atteggiamento che non fa certo ben sperare, data la delicatezza e l'importanza di questo tema e di questa emergenza, sulla quale riteniamo sia indispensabile che chi amministra la città ponga attenzione massima, sia per il carattere sanitario che per quello di una prospettiva di futuro di un'intera comunità come quella marolina".