Maria Cristina Failla è la nuova presidente della Consulta provinciale femminile

La Spezia - Nei giorni scorsi in Provincia si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della Consulta Provinciale Femminile. Il nuovo consiglio di presidenza è così composto: Maria Cristina Failla presidente, Elisabetta Barbana vicepresidente, Roberta Pomo vicepresidente, Daniela Cappelletti tesoriera e Maria Teresa Penza segretaria

“A 27 anni dalla sua nascita la Consulta Provinciale Femminile della Spezia, - si legge in una nota - continua ad impegnarsi per portare a termine i compiti che la Consulta si era prefissa con iniziative, interventi ed ipotesi di soluzioni ai particolari problemi emergenti sul nostro territorio con particolare riferimento alla figura femminile … ma non solo. Il nuovo Direttivo si impegnerà a far fede agli scopi del nostro Statuto e ringrazia tutte le consultrici che negli anni si sono impegnate per farla crescere”