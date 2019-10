Mareggiata di fine ottobre 2018, un anno dopo il sindaco ringrazia chi ha evitato il peggio

La Spezia - Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, questa mattina in Comune ha ricevuto gli operatori portuali che si sono prodigati per mettere in sicurezza la città interessata dal maltempo il 28 ottobre dello scorso anno, quando nubifragi e venti forti flagellarono il territorio comunale.



"A distanza di un anno dagli eventi che interessarono la nostra Città ed altre località della Liguria con un violentissimo fortunale che colpì significativamente anche il nostro porto - dichiara Peracchini - voglio pubblicamente ringraziare tutti gli operatori portuali, il Comandante Roberto Maggi e la Corporazione Piloti del porto della Spezia per la loro opera svolta a favore di tutta la nostra comunità in quei frangenti. Un anno fa, infatti, fin dalla mattina, coordinati dalla Capitaneria di Porto della Spezia, tutti i servizi tenico-nautici del porto, rimorchiatori, piloti ed ormeggiatori, erano stati impegnati senza sosta a garanzia della sicurezza della navigazione. A seguito degli eventi che portarono alla rottura degli ormeggi di ben tre navi a causa delle fortissime raffiche di vento, il tempestivo, professionale ed efficace intervento degli operatori evitò ben più gravi danni a cose e persone, contenendo al minimo possibile gli effetti dell'eccezionale evento meteo. Per questo, li ringrazio a nome di tutta la Città per il senso del dovere unito a doti unito a doti di abnegazione che hanno evidenziato grande professionalità".



Il sindaco Peracchini ha personalmente ringraziato: la Capitaneria di Porto della Spezia, in particolare il Capitano di Vascello Massimo Seno; gli Operatori Corporazione Piloti del Porto della Spezia in particolare il Comandante Maggi Roberto, il signor Alessandro Divizia e il signor Michele Romboni; gli Operatori dei Rimorchiatori Riuniti Spezzini, ossia il dottor Paolo Visco Armatore e A.D., per R/re Isola del Tino e Porto Venere il Comandante Bonanini Davide, il Direttore macchina Marzi Massimiliano, Comune di coperta De Crescenzo Giuseppe, Comandante Borgiotti Gabriele, Direttore macchina Coli Eugenio, Marinaio Aldiccioni Alessandro; per R/re Arteca il Comandante Vacca Gaetano, Direttore macchina Martini Roberto, Marinaio Buccellato Pietro, Comandante Loffredo Roberto, Direttore macchina Normanno Salvatore, Comune di macchina Celentano Daniele; per R/re Calabria e R/re Isola del Tino il Comandante Foce Francesco, Direttore macchina Montaldo Marco, Nostromo Cavero Maurizio, Comandante Griva Giovanni, Direttore macchina Noce Mirko, Ingrassatore Capaldo Gianluca, 1° Ufficiale di Coperta Bertamino Marco; per R/re San Venerio il Comandante Fino Riccardo, Direttore macchina Savarese Gaetano, Ingrassatore De Palma Eduardo. Il Sindaco Peracchini ha inoltre ringraziato gli Operatori del Gruppo Ormeggiatori del Golfo della Spezia: Sig. Pindaro Daniele, Sig. Tonelli Michele, Sig. Figliomeni Vito, Sig. Colotto Federico, Sig. Bove Vincenzo, Sig. Pisani Simone, Sig. Mariotti Walter, Sig. De Nicola Renato, Sig. Pisani Umberto, Sig. Vergassola Bruno.