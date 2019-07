Mare off limits, aspettando Arpal c'è chi fa il bagno comunque

La Spezia - Balneazione ancora vietata nelle sei località della nostra provincia dove due giorni fa i campionamenti Arpal avevano riscontrato “non conformità” per inquinamento. Si tratta dei tratti Punta Sanità, Fiumaretta e Bocca di Magra (Deby Ross) nel Comune di Ameglia, e San Terenzo Paese e Venere Azzurra in quello di Lerici. A livello regionale ora si aggiunge a questi Sturla Ovest a Genova, portando a sei i punti non conformi nei 370 analizzati su tutta la costa ligure.



Questo dunque – in attesa dell'esito di nuovi campionamenti - l'ultimo aggiornamento di Arpal a 48 ore dalle ordinanze che hanno portato allo stop della balneazione nelle cinque spiagge spezzine. Nonostante ciò c'è chi non rinunci a un bagno anche dove il mare è off limits, come a San Terenzo stamani verso l'ora di pranzo (foto).