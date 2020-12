Manutenzioni, la Provincia stanzia 124mila euro per le scuole superiori

L'ente di Via Veneto ha determinato i budget per i nove istituti del territorio: si va dai 7.884 euro per l'Einaudi - Chiodo ai 23.537 per il Parentucelli - Arzelà.

La Spezia - La Provincia ha determinato l'attribuzione del budget per le istituzioni scolastiche, per un totale di 124mila euro. Si tratta di risorse stanziate per "le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria degli edifici destinati a sede di scuole di istruzione secondaria superiore".



Nel documento si legge che "non attribuire le somme in parola può provocare maggiori spese all’ente derivanti dal deterioramento anche irreversibile di alcune delle parti di impianti/edifici di proprietà, causato dalla mancata attività manutentiva" e che la copertura finanziaria è presente nel bilancio 2020.

La Provincia ha anche provveduto allo scorporo di una quota parte, da destinare a contributo servizio di salvamento, suddivisa, in parti uguali, tra i due istituti scolastici che dispongono di impianto natatorio, pari a 4.500 euro ciascuno (per un totale di 9mila).



La suddivisione delle risorse



1. Liceo Pacinotti € 13.963,46

2. Itis – Itn Capellini - Sauro € 19.795,79

3. Iss Arzelà - Parentucelli € 23.537,65 (4.500 per la presenza della piscina)

4. Itc Fossati - Da Passano € 18.497,62 (4.500 per la presenza della piscina)

5. Iss Cardarelli € 13.169,59

6. Ip Einaudi Chiodo € 7.884,09

7. Ip Casini € 8.581,29

8. Liceo Mazzini. € 10.609,70

9. Liceo Costa € 7.960,80



Totale € 124.000,00