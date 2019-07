Manutenzione straordinaria scuole e uffici, 2 milioni sul piatto

La Spezia - Questa mattina la giunta Peracchini ha deliberato la formalizzazione di un accordo quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria anche a carattere di urgenza degli edifici comunali e scolastici per il triennio 2019-2021. La delibera è stata proposta dall’assessorato ai Lavori pubblici. "Anche a seguito anche dell’esperienza positiva fatta con l’accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi - si legge nella nota diffusa dal Comune -, che ha comportato uno snellimento delle procedure amministrative ed una più efficiente gestione dei lavori, l’amministrazione comunale del capoluogo ha ritenuto opportuno e conveniente operare in questa direzione anche per gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scolastici per il triennio 2019-2021, individuando un soggetto unico attraverso una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa".



"La gestione di un unico soggetto, infatti - spiegano ancora da Palazzo civico - garantisce migliore efficienza e migliore coordinamento ed organizzazione delle varie attività manutentive, pertanto si ritiene migliorativa rispetto alle soluzioni adottate fino ad oggi. Una volta stipulato il contratto dell’accordo quadro, l’amministrazione potrà procedere alla stipula di contratti applicativi aventi ad oggetto la realizzazione di lavori manutentivi secondo due modalità: contratti applicativi per interventi a chiamataprogrammati". Complessivamente l’importo dei contratti applicativi dell’accordo quadro non potrà eccedere la somma di 2 milioni e 10mila euro.



Sono 79 gli edifici di proprietà comunale interessati dagli interventi manutentivi così suddivisi:



- Scuole, per un totale di 49 edifici;



- Uffici comunali, sezioni staccate, ex circoscrizioni, ecc. per un totale di 9 edifici;



- Varie sedi dell’Istituzione per i Servizi Culturali (musei, biblioteche, teatri, ecc.) per un totale di n. 10 edifici;



- Palestre ed impianti sportivi per un totale di 8 impianti;



-Residenza per anziani, 2 strutture.



Fanno inoltre parte del patrimonio comunale altri immobili di modeste dimensioni, quali impianti sportivi e manufatti edili presenti all’interno delle aree verdi comunali; circoli ricreativi; appartamenti vari gestiti dai Servizi sociali per persone in condizioni di disagio.