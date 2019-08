Manutenzione straordinaria per 52 alloggi popolari in città

La Spezia - La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi uno schema di protocollo d’intesa proposto da Arte La Spezia per il recupero edilizio sugli immobili residenziali pubblici presenti nei condomini di Via Gramsci 207 e 209, Via Corridoni 1/3 e Via La Marmora 1/3. Si tratta di un totale di 52 appartamenti, parte del patrimonio del Comune della Spezia.



L'iniziativa prende le mosse da un bando regionale per la presentazione di domande di ammissione al finanziamento di interventi su immobili di edilizia residenziale pubblica secondo due linee di intervento: lavori di entità non rilevante volti a rendere immediatamente disponibili gli alloggi sfitti per una spesa non superiore a 15mila euro per ogni unità e lavori di ripristino degli alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria per una spesa non superiore a 50mila euro per ogni unità.



Il Comune della Spezia è stato inserito nel riparto di risorse degli interventi rientranti nella seconda tipologia e sono stati stanziati a favore di Palazzo Civico 342.400 euro destinati all’immobile di Via Gramsci 207, 594.000 euro per l’immobile sito in Via Corridoni 1/3, 385.200 euro per l'immobile sito in Via Gramsci 209 e 726.000 euro per quello di Via La Marmora 1/3.



Al termine degli interventi saranno dunque nuovamente disponibili 15 alloggi di edilizia residenziale pubblica in Via Corridoni, 17 alloggi in Via Gramsci e 20 alloggi in Via La Marmora.