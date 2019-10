La Spezia - Acam Ambiente informa che il Centro di raccolta di Stagnoni sabato 26 ottobre chiuderà alle 12 e riaprirà regolarmente agli utenti lunedì 28, alle 7.30.

La chiusura temporanea si rende necessaria per permettere di effettuare lavori programmati di manutenzione straordinaria.



Per garantire la continuità del servizio, sabato 26 ottobre il Centro di raccolta di Piramide, in Via Fieschi, resterà aperto fino alle 16.30, per le sole utenze domestiche.