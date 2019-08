Manutenzione strade e aree verdi, c'è anche il numero per le segnalazioni

La Spezia - L’amministrazione comunale ha attivato un numero per la segnalazione di interventi su strade o aree verdi (0187 72.77.77) che richiedano l’intervento dei tecnici per il loro ripristino come ad esempio buche o cedimenti stradali pericolosi, cartelli segnaletici divelti ma anche problemi relativi alle manutenzioni delle aree verdi: parchi, giardini, aiuole ecc. Un nuovo servizio che nasce all’interno di una riorganizzazione dei servizi manutentivi che nei mesi scorsi l’amministrazione Peracchini ha attuato affidando ad unici soggetti appaltanti la manutenzione delle aree verdi e delle strade. L’Iniziativa è stata illustrata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Civico dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi e dal dirigente del settore Gianluca Rinaldi.



L’affidamento, ad un unico soggetto appaltatore - quale capogruppo di un’associazione temporanea di imprese - degli interventi relativi alla gestione (sia ordinaria che straordinaria) da un lato è finalizzata a mantenere lo stato funzionale del verde e delle strade comunali, attraverso interventi programmati che hanno il carattere della ripetizione annuale o pluriennale, per prevenire ed evitare possibili situazioni di degrado e migliorando gli standard qualitativi. Dall’altro garantire una maggiore trasparenza ed efficienza dei servizi, oltreché ad una migliore programmazione degli interventi da eseguire.



Una volta ricevuta la richiesta, le squadre di addetti interverranno tempestivamente per mettere in atto le azioni necessarie e se le condizioni e l’entità del problema lo consentono potranno risolverlo subito e in modo definitivo. Diversamente, l’intervento risolutivo verrà realizzato nei giorni successivi, rispettando un programma definito in base alle priorità manutentive. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 al quale risponderà un operatore. Negli altri giorni e dopo le 17 sarà comunque attiva una segreteria telefonica che registrerà la segnalazione.