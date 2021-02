Manutenzione periferie, in consiglio comunale si parla di Melara

La Spezia - "Siamo tornate a Melara per un sopralluogo doveroso dal quale abbiamo desunto una serie di cose: innanzitutto che non è stata cambiata la panchina di Via dei Pini nè rimosso il pino pericoloso. Ma non è soltanto questo, il nostro è un ragionamento generale sul quartiere e in particolare sulla necessità di una manutenzione profonda, a tutti i livelli". Si torna a parlare di periferie nel breve consiglio comunale di ieri sera e una delle interpellanze, firmata dalle consigliere d'opposizione Federica Pecunia e Dina Nobili, riguarda proprio il popoloso quartiere del levante cittadino. Pavimentazione sconnessa e pericolosa per i residenti, mancanza di segnaletica orizzontale e di illuminazione, ma anche di marcipiaedi sulla trafficata Via Sarzana, sono gli altri nodi proposti dalle consigliere di Italia Viva: "Sono quattro anni che chiediamo si intervenga su quel pezzo di città". A fare il punto della situazione ci ha pensato l'assessore Luca Piaggi che ha messo in fila quella che sarà l'azione del Comune della Spezia per rispondere alle richieste del quartiere: "Le radici del pino caduto saranno rimosse non appena la macchina adeguata sarà libera dall'utilizzo in cui oggi è coinvolta. La panchina sarà ripristinata quanto prima mentre per la potatura c'è un po' di ritardo dovuto al meteo". C'è poi la questione che riguarda l'illuminazione pubblica, storicamente scarsa in quel tratto: "E' in atto, su Via Sarzana, l'infittimento dei pali: i led sono stati applicati sino a Via del Camposanto, entro la fine di marzo provvederemo a fare altrettanto sino al confine comunale". "Siamo soddisfatte dell’esito dell’interpellanza - hanno controreplicato a margine le consigliere -, a dire il vero una delle tante presentate in questi anni sullo stato del quartiere. Soddisfatte perché pare, dalla risposta dell’assessore, che con l’inizio della primavera venga ultimato il lavoro di sostituzione delle luci stradali. Una delibera del 2016 aveva previsto infatti il completo riammodernamento dell’impianto di illuminazione da località Boschetti fino alla zona del Termo alto e più volte abbiamo fatto presente quanto quel tratto così trafficato fosse spesso oggetto di incidenti stradali proprio a causa del pessimo stato delle luci. Fra le altre cose, abbiamo anche richiesto il sopralluogo su un piccolo ma importante parcheggio intercluso la cui pavimentazione risulta sconnessa e pericolosa".