Manutenzione del verde e Municipale, 20 nuove assunzioni in Comune

La Spezia - La parte finale del 2019 è quella in cui si sentiranno maggiormente gli effetti dell'entrata in vigore di Quota 100. Non fa eccezione Palazzo civico, che ha già salutato molti dipendenti nel corso dei mesi scorsi e che molti altri ne vedrà andare a riposo, avendo così la necessità di trovare un reintegro delle unità nel più breve tempo possibile.

Non tutte le cessazioni che si verificheranno avranno necessità di turnover urgente, bensì si renderà necessario utilizzare solo quota parte del budget dei cessati dell’anno in corso per sopperire a situazioni emergenziali quali le figure operative che si occupano della manutenzione e cura delle aree verdi e delle strade e, per le annualità 2020 e 2021, per la categoria di vigilanza.



Già nel Piano triennale dei fabbisogni del personale approvato nel giugno corso erano previsti gli ingressi di 3 Collaboratori Professionali Tecnici - cat. B3 per il 2019, con l’attivazione di una procedura selettiva pubblica da bandire entro l’anno, da cui attingere per ulteriori 2 unità per l’anno 2020 e 2 per il 2021 e pertanto si rende necessario ampliare la previsione occupazionale per il profilo di Collaboratore Professionale Tecnico - cat. B3, con funzioni polivalenti su aree verdi e manutenzione stradale, incrementando il numero degli ingressi di ulteriori 7 unità per l’anno 2019, 3 unità per il 2020 e 3 unità per il 2021, con un totale di 20 posti da inserire nella procedura selettiva pubblica da bandire entro l’anno (di cui 10 posti a valere sulla capacità assunzionale 2019, 5 sul 2020 e 5 sul 2021).



Nel medesimo Piano triennale dei fabbisogni di personale, venivano prospettate assunzioni nella categoria di vigilanza con l’emanazione di un bando di selezione pubblica per 23 posti sul triennio 2019-2020-2021 per Istruttori di vigilanza – cat. C1 (di cui 13 posti per il 2019, 5 per il 2020 e 5 per il 2021). Ma a causa dei consistenti pensionamenti che si verificheranno nell’ambito del corpo di Polizia municipale grazie a Quota 100, l'amministrazione ha deciso di ampliare la previsione assunzionale di Istruttori di Vigilanza – cat. C1 per le annualità 2020 e 2021, aumentando di 2 unità gli ingressi da attuare per l’anno 2020 e di 5 unità ingressi per il 2021, per un totale di 30 posti da inserire nel bando di selezione di prossima approvazione (di cui 13 posti a valere sulla capacità assunzionale 2019, 7 sul 2020 e 10 sul 2021).