Manifesto sanità: "Fuori il piano per gestire l'emergenza Covid-19"

La Spezia - “Siamo stati molto combattuti all’idea di esprimere una nostra opinione sui drammatici avvenimenti che ci vedono tutti coinvolti. Sarebbe stato fin troppo facile per noi innescare una dialettica polemica, affermando che la nostra sanità locale potrebbe subire un ben più duro impatto dall’epidemia in corso, rispetto ad altre realtà. Ciò stante il dato di fatto – che andiamo da tempo sostenendo e documentando - che e’ mancata, nel corso degli anni, una enorme quantità di risorse per tagli al personale e ai posti letto”. Ma adesso, per il Manifesto per la sanità locale, è evidentemente arrivato il momento di parlare. Il movimento, sostanziato da sodalizi quali Cittadinanzattiva, Sarzana in movimento, Sos sanità spezzina, Confederazione centri liguri tutela del malato, nel corso dell'ultimo anno e mezzo ha dato vita a un fortunato tour provinciale allestito per denunciare le mancanze del sistema sanitario locale e rimarcare la necessità di difenderlo dalla tentazione di privatizzare. “Abbiamo già pubblicamente sostenuto il servizio sanitario locale – proseguono dal Manifesto attraverso l'avvocato Rino Tortorelli -, ringraziando prima di tutto operatori sanitari e dirigenti (che sappiamo si stanno adoperando per la salute dei cittadini) e invitando tutte le persone a rimanere a casa e a osservare puntualmente le disposizioni impartite dalle autorità nazionali e locali. In tale occasione – ed anche con contatti per le vie brevi – abbiamo espressamente richiesto alla Asl 5 di rendere noto, a noi e alla cittadinanza, un Piano di gestione dell’emergenza”.



Un Piano che, prosegue Manifesto per la sanità, “pur con i dovuti aggiustamenti in corso d’opera, potesse tra l’altro essere occasione di infondere relativa tranquillità per i cittadini, garantendo a questi ultimi – per il prevedibile prosieguo dell’emergenza – la predisposizione di ogni adeguato strumento a tutela di chi, malauguratamente, fosse rimasto contagiato, ma anche di chi avesse bisogno di cure 'ordinarie'. Un Piano, inoltre, che potesse garantire ai dipendenti – già sotto pressione per l’impegno lavorativo – la concreta presenza della dirigenza con una regia attenta volta ad evitare l’impressione di decisioni dell’ultimo momento. Ad oggi, dobbiamo registrare che tale proposta non è stata accolta ed è così che, solo dalla stampa, apprendiamo notizie sull’organizzazione sanitaria dell’emergenza; notizie delle quali né noi né presumibilmente i cittadini conosciamo la fondatezza, ragion per cui aumenta il clima di incertezza e di timore. Non ci è certo estranea la circostanza che attualmente la dirigenza dell’Asl possa essere impegnata in scelte prioritarie di carattere tecnico/medico. Ma in un Paese democratico le ragioni della democrazia e del diritto non possono lasciare il passo alle sole ragioni 'tecniche' dell’emergenza. Ne deriva che aspetto imprescindibile delle linee pratiche della democrazia è che l’azione amministrativa – pur nelle attuali temperie – sia improntata a canoni di trasparenza e partecipazione”.



Secondo il Manifesto, tuttavia, un Piano d'emergenza è “stato già predisposto dall’Asl5”, e di conseguenza il gruppo di attivisti chiede precise informazioni in merito, vale a dire: quante unità di personale medico, infermieristico, oss sia stato assunto con le misure eccezionali disposte dal Governo e per quali specialità; quanti posti letto saranno destinati ad incrementare l’offerta di assistenza in terapia intensiva e sub intensiva con la relativa allocazione; quali e quante richieste siano state avanzate per Dpi (dispositivi di protezione individuale, ndr) e sistemi di ventilazione assistita e a quante sia stato dato riscontro da parte della Regione e/o del Governo; quanti posti letto saranno destinati ad accogliere i malati in dimissione 'in quarantena' con la relativa allocazione; quali siano le misure adottate per proteggere gli operatori sanitari e quando ad essi viene eseguito il tampone; quale sia il Piano di sorveglianza attiva; quali siano le linee guida per eseguire il tampone per Covid 19 nella sorveglianza attiva, e dove si esegue il test (speriamo a Spezia e non a Genova); quale sia la programmazione per cure ed interventi extra epidemia ma che rivestano carattere di urgenza”.