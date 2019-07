Manifesto per la sanità locale: "Pronti con azioni civiche per difendere Chirurgia"

La Spezia - "Che le ultime ondate di caldo eccezionale possano aver offuscato qualche mente genovese ?

Solo così si spiega la notizia – di fonte sempre e solo giornalistica – secondo la quale, per i pazienti della nostra Provincia, gli interventi di chirurgia complessa potrebbero essere effettuati a Genova e non più nel nostro ospedale Sant'Andrea". E' quanto si legge in una nota del Manifesto per la sanità locale al quale aderiscono numerose associazioni spezzine che prosegue: "Cosa volete che interessi ad A.Li.Sa. e al suo commissario se molti spezzini sarebbero costretti a spostarsi a Genova (con relativo incomodo anche per i parenti); l’importante e’ garantire la tenuta dei bilanci e non far perdere voti nel capoluogo ligure. Perché se il caldo non avesse offuscato le menti, ammesso e non concesso che i chirurghi genovesi siano a girarsi i pollici al San Martino e al Galliera, certamente si poteva pensare di spostarli presso il nostro ospedale, aumentando i giorni (anche festivi) e gli orari (anche serali) di funzionamento delle sale operatorie".

"Ma si sa, le decisioni del commissario sono prese sulle carte, senza tener conto della pelle dei cittadini e con un piglio decisionista che farebbe onore ad un condottiero - si legge nella nota -.Peccato però che la soluzione sia peggiore del male. Per evitare le fughe (e i 52 milioni di euro che queste ci costano) invece di incrementare personale e posti letto, si preferisce far “migrare” i pazienti. Senza contare che, per ragioni logistiche (e cioè la maggior vicinanza alla Toscana), molti pazienti preferiranno l’opzione Massa o Pisa, rispetto a Genova (non foss’altro che per i costi di spostamento), aumentando ancor più il fenomeno (e i costi) delle fughe. Non da ultimo, avremmo lo smantellamento di una chirurgia che, in questi anni, ha svolto un lavoro egregio, nonostante la vetustà delle strutture e una dequalificazione del personale a favore delle “prevedibili” scelte di affidare il servizio ai privati. La presunta motivazione, che starebbe a base di tale scellerata scelta, dimostra ancora una volta che il territorio genovese ha personale in sovrappiù rispetto al nostro. E allora perché non fare un bel bando di mobilità e spostare i chirurghi a Spezia?"



"E’ ora che i sindaci e l’Ordine dei Medici prendano posizione - conclude la nota -, a tutela, da un lato, dei cittadini e, dall’altro, dei professionisti. Basta con i toni dimessi o con il seguire una promessa (mai mantenuta dalla Regione) di un dialogo. E’ ora di alzare i toni e non di abbassarli !Per conto nostro, nei prossimi giorni valuteremo le azioni civiche di protesta, non esclusa quella di un’occupazione simbolica dei reparti chirurgici spezzini".



(foto: repertorio)