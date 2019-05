Mangiare per stare bene. Incontro per la rassegna "Cene filosofiche"

La Spezia - Il Centro lunigianese di studi danteschi organizza il prossimo appuntamento con le Cene Filosofiche, fissato per sabato 11 maggio al ristorante "La Casina Rossa (Parco del Colombaio, La Spezia), alle ore 20,15.

Tema della serata sarà "Mangiare per stare bene", un tema che tocca le moltissime persone sempre alle prese con problemi di linea.

L'appuntamento, che continua la tematica filosofica della "Mens sana in corpore sano", vedrà come relatore Silvana Godani, medico chirurgo specialista in Scienza dell'Alimentazione e Dietologia.

Scopo dichiarato della serata sarà fornire una precisa dimostrazione del fatto che il termine "dieta" non corrisponde affatto ad un percorso di 'privazioni', ma semplicemente ad un corretto indirizzo alimentare. "Dieta", dunque, non come sinonimo di 'sofferenza', ma come quell'equilibrio a tavola che permetta di ritrovare con naturalezza il proprio giusto peso.